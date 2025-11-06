Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Daniela Santo é a nova amiga de Zé, ex-noivo de Liliana. O jovem não entrou na casa do Secret Story 9, mas tem mantido contacto com vários ex-concorrentes de reality shows e Daniela Santo não foi exceção. Conhecida por participar no Secret Story 8, a influencer foi recentemente vista ao lado do nortenho, o que gerou curiosidade entre os fãs.

Pouco depois, Daniela Santo recorreu às redes sociais para esclarecer o que a une a Zé. Apesar de não se referir diretamente ao ex-noivo de Liliana, a jovem fez um comunicado através dos stories do Instagram, na tarde desta quinta-feira, 6 de novembro, onde garantiu que não está comprometida: “Naquela casa, mostrei-vos ser uma pessoa emocional e transparente, de amor. Assim sendo, quando estiver realmente comprometida e de coração quente, serei eu a primeira a partilhar essa emoção convosco.”

A ex-concorrente não escondeu, porém, que mantém boas relações com outras pessoas e outros ex-concorrentes: “Faço questão de o fazer antes das más-línguas que partilharam casa comigo ou antes de qualquer ‘flagra’.”