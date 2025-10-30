É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura

Ao Minuto

22:36
Fábio deixa Liliana a chorar desalmadamente: «Dizes que me amas, mas tens de provar» - Big Brother
02:10

Fábio deixa Liliana a chorar desalmadamente: «Dizes que me amas, mas tens de provar»

22:34
«Não te comprometes a melhorar»: Fábio assume-se magoado com Liliana... e escapa-lhe uma lágrima - Big Brother
03:47

«Não te comprometes a melhorar»: Fábio assume-se magoado com Liliana... e escapa-lhe uma lágrima

22:28
Com ciúmes, Marisa 'usa' Liliana para picar Pedro: «A noiva é requisitada por toda a gente» - Big Brother
01:58

Com ciúmes, Marisa 'usa' Liliana para picar Pedro: «A noiva é requisitada por toda a gente»

22:25
Fábio conta a Liliana que pensou pedi-la em namoro: «Mas neste momento, não» - Big Brother
03:46

Fábio conta a Liliana que pensou pedi-la em namoro: «Mas neste momento, não»

22:09
O prémio mais ambicionado! Rapazes conquistam recompensa e a casa fica eufórica - Big Brother
00:41

O prémio mais ambicionado! Rapazes conquistam recompensa e a casa fica eufórica

22:08
Os 'Excesso' chegam ao Secret Story: Pedro Jorge, Leandro e Fábio conquistam com coreografia hilariante - Big Brother
02:30

Os 'Excesso' chegam ao Secret Story: Pedro Jorge, Leandro e Fábio conquistam com coreografia hilariante

22:05
Backstreet Boys invadem a Malveira! Dylan e Bruno fazem dança sexy e recebem chuva de sutiãs - Big Brother
02:03

Backstreet Boys invadem a Malveira! Dylan e Bruno fazem dança sexy e recebem chuva de sutiãs

22:03
Emoções fortes. Concorrentes falam de feridas do passado e acabam em lágrimas em pleno direto - Big Brother
05:47

Emoções fortes. Concorrentes falam de feridas do passado e acabam em lágrimas em pleno direto

21:53
Fábio assume-se desiludido com Liliana: «Confiei na palavra dela e ela não cumpriu» - Big Brother
05:48

Fábio assume-se desiludido com Liliana: «Confiei na palavra dela e ela não cumpriu»

21:53
O pedido de namoro a Liliana estava pensado, mas Fábio dá «passo atrás»: «As atitudes...» - Big Brother
05:48

O pedido de namoro a Liliana estava pensado, mas Fábio dá «passo atrás»: «As atitudes...»

21:04
Desconfiado do segredo do casal? Leandro 'pica' Pedro com Liliana e arranca reação de Marisa - Big Brother
01:23

Desconfiado do segredo do casal? Leandro 'pica' Pedro com Liliana e arranca reação de Marisa

19:48
Relação por um fio? Fábio afasta Liliana: «Não quero falar para não dizer coisas...» - Big Brother
03:08

Relação por um fio? Fábio afasta Liliana: «Não quero falar para não dizer coisas...»

19:43
Bruno Simão faz as malas para desistir do Secret Story: e há quem acabe em lágrimas - Big Brother
04:11

Bruno Simão faz as malas para desistir do Secret Story: e há quem acabe em lágrimas

19:36
Depois do clima romântico, Marisa ataca Pedro Jorge: «Só falas quando estás com a Liliana atrás» - Big Brother
02:48

Depois do clima romântico, Marisa ataca Pedro Jorge: «Só falas quando estás com a Liliana atrás»

19:33
Olhos nos olhos e a sós, Pedro Jorge e Marisa trocam juras de amor e acabam a chorar - Big Brother
04:39

Olhos nos olhos e a sós, Pedro Jorge e Marisa trocam juras de amor e acabam a chorar

19:24
Leandro rasga Pedro Jorge: «Andas fácil demais a ir para o restaurante e a meter-te em relações» - Big Brother
06:27

Leandro rasga Pedro Jorge: «Andas fácil demais a ir para o restaurante e a meter-te em relações»

19:22
De 'rivais' a 'melhores amigas'? Liliana conta a Marisa Susana tudo sobre o ex-namorado - Big Brother
02:01

De 'rivais' a 'melhores amigas'? Liliana conta a Marisa Susana tudo sobre o ex-namorado

19:08
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso - Big Brother

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

19:03
«Vão limpar a minha mala»: Pedro exalta-se após proibição de comida escondida - Big Brother
04:07

«Vão limpar a minha mala»: Pedro exalta-se após proibição de comida escondida

18:53
Marisa Susana responde a provocações de Dylan: «Pela conversa que estás a ter, em ti foram bem dadas» - Big Brother
02:54

Marisa Susana responde a provocações de Dylan: «Pela conversa que estás a ter, em ti foram bem dadas»

18:45
Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz» - Big Brother
04:38

Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz»

18:37
Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora» - Big Brother
04:07

Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»

18:26
Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas» - Big Brother
01:46

Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»

18:20
Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens - Big Brother
03:22

Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens

18:11
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente - Big Brother
03:21

Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente

É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura

  • Secret Story
  • Há 3h e 51min
É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura - Big Brother

As redes sociais voltaram a render-se a Zé Andrade. O ex-noivo de Liliana partilhou novas imagens em tronco nu e deixou os seguidores rendidos ao seu charme e boa forma física.

Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, voltou a ser tema de conversa nas redes sociais. Na tarde desta quinta-feira, 30 de outubro, o jovem recorreu à sua página oficial de Instagram para partilhar uma nova sequência de imagens que rapidamente prenderam a atenção dos seguidores.

No carrossel publicado, Zé Andrade surge em oito fotografias captadas de diferentes ângulos, exibindo a sua boa forma física e confiança diante da câmara. Em algumas das imagens, o jovem aparece em tronco nu, o que fez disparar os elogios na caixa de comentários.

Em poucas horas, a publicação ultrapassou milhares de gostos e centenas de comentários. Entre os muitos elogios deixados pelos fãs, destacam-se mensagens como: «Que homem 👏», «Muito estiloso 👏👏👏», «Giro ❤️», «Lindo demais 😍» e «És lindo, Zé ❤️❤️».

O ex-noivo de Liliana, continua a conquistar uma legião de admiradores, que não poupam nas palavras quando se trata de o elogiar.

Zé Andrade tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, partilhando momentos do seu dia a dia, fotos de treinos e publicações inspiracionais que reforçam a sua ligação com o público. Estas novas imagens vêm apenas confirmar o estatuto de popularidade que o ex-noivo de Liliana mantém fora da casa.

Veja tudo aqui:

 

