É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura

Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, voltou a ser tema de conversa nas redes sociais. Na tarde desta quinta-feira, 30 de outubro, o jovem recorreu à sua página oficial de Instagram para partilhar uma nova sequência de imagens que rapidamente prenderam a atenção dos seguidores.

No carrossel publicado, Zé Andrade surge em oito fotografias captadas de diferentes ângulos, exibindo a sua boa forma física e confiança diante da câmara. Em algumas das imagens, o jovem aparece em tronco nu, o que fez disparar os elogios na caixa de comentários.

Em poucas horas, a publicação ultrapassou milhares de gostos e centenas de comentários. Entre os muitos elogios deixados pelos fãs, destacam-se mensagens como: «Que homem 👏», «Muito estiloso 👏👏👏», «Giro ❤️», «Lindo demais 😍» e «És lindo, Zé ❤️❤️».

O ex-noivo de Liliana, continua a conquistar uma legião de admiradores, que não poupam nas palavras quando se trata de o elogiar.

Zé Andrade tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, partilhando momentos do seu dia a dia, fotos de treinos e publicações inspiracionais que reforçam a sua ligação com o público. Estas novas imagens vêm apenas confirmar o estatuto de popularidade que o ex-noivo de Liliana mantém fora da casa.

Veja tudo aqui: