Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

José Andrade, mais conhecido por Zé, nunca chegou a entrar na casa do Secret Story, mas já foi mais falado cá fora do que muitos concorrentes lá dentro.

Após ter garantido que não voltaria mais para Liliana, concorrente desta edição, o ex-noivo seguiu em frente e surgiu em boa companhia, com os fãs a aplaudir.

«Fico super Feliz de ver o Zé entre vocês. Ele merece tudo de bom. Que Deus o abençoe e ajude a seguir a sua vida. 😍 Parabéns a todos que estão a apoiá-lo», lê-se na caixa de comentários de uma publicação no Instagram.

Em causa está uma partilha em que Zé se mostra ao lado de ex-concorrentes do mundo dos reality-shows no jogo do Sporting, em Alvalade.

Flávio Furtado - atual comentador do Secret Story - Marta Gil e João Ricardo acompanharam Zé neste momento divertido. O grupo mostrou-se animado e descontraído, partilhando sorrisos e momentos de boa disposição.

