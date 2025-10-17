Zé, ex-noivo de Liliana, é surpreendido por mensagem marcante de ex-concorrente

Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, celebra esta sexta-feira, 17 de outubro, mais um ano de vida, e não passou despercebido. Fábio Daniel, concorrente do Secret Story, fez questão de lhe enviar uma mensagem de parabéns através das redes sociais.

Nos stories do Instagram, Fábio escreveu: «Pelos vistos é o aniversário do protagonista deste SS. Parabéns grande Zé.»

Embora Zé nunca tenha chegado a entrar na casa do reality-show, tem conseguido conquistar rapidamente a simpatia do público e a consideração de outros concorrentes. Ao longo dos últimos dias, várias mensagens de apoio têm destacado o seu carisma e presença marcante, provando que mesmo à distância continua a ser uma figura de destaque nesta edição.