Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

A entrada de Liliana Oliveira no Secret Story - Desafio Final está a dar que falar, dentro e fora da casa. Desta vez, foi Fábio Pereira quem reagiu em estúdio, defendendo a namorada das críticas que têm surgido na Casa após o seu regresso ao jogo.

Durante a emissão, Fábio explicou que Liliana entrou com uma estratégia diferente daquela que apresentou no passado, procurando mostrar uma nova faceta da sua personalidade: «Ela disse que ia tentar mostrar mais dela porque as pessoas não perceberam que a atitude que ela teve da vida pessoal é uma situação e o jogo é outra», afirmou.

O ex-concorrente mostrou-se ainda crítico em relação à postura dos atuais participantes, considerando que muitos estão a recorrer a argumentos previsíveis ao trazerem o passado de Liliana para o centro do jogo: «Eu acho que é um jogo básico, é previsível irem por aí», referiu, apontando diretamente às críticas relacionadas com a relação anterior da concorrente com Zé.

Fábio foi mais longe e fez questão de contextualizar as decisões da namorada, sublinhando a diferença entre o passado e o presente: «Eu sei que o que ela fez antes foi porque teve uma relação tóxica com um miúdo e agora tem uma relação saudável com um homem, por isso não tem que tomar a mesma decisão nem que seja nada parecido», explicou

Veja aqui o momento:

Pedro Jorge reage de forma inédita à chegada de Liliana. E clima aquece na Casa: «Não tem tempo para o cão mas tem para o Desafio Final»

A concorrente de Lousada afirmou que entra com a intenção de “jogar sozinha” e garantiu que vai manter a sua habitual frontalidade, sem “papas na língua”. A chegada de Liliana provocou impacto imediato na dinâmica da casa, com reações tensas por parte de alguns colegas.

Um dos momentos mais marcantes deu-se com Pedro Jorge, com quem trocou farpas logo após a entrada. Liliana atirou: «Não tinha tempo para o cão mas tem para o desafio final», num comentário que rapidamente elevou o tom da discussão.

A concorrente também visou Afonso Leitão, acusando-o de tentar replicar estratégias de jogo de outras edições. Sem hesitar, referiu-se ao colega como “Catarina”, afirmando que este procura imitar o estilo de jogo de Catarina Miranda, mas que “nunca conseguirá ser igual”.

A entrada de Liliana promete, assim, alterar o equilíbrio já existente na casa, num momento em que o jogo se encontra cada vez mais intenso e marcado por confrontos diretos entre concorrentes.