Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Zé, ex-noivo de Liliana, nunca chegou a entrar na casa mais vigiada do País, mas já conquistou várias amizades entre os antigos participantes de reality shows. Uma dessas ligações é com Jéssica Galhofas, que recentemente partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado de Zé, captada na praia, onde ambos surgem bastante próximos.

A imagem rapidamente gerou muitas reações entre os fãs do programa, que levantaram dúvidas sobre a natureza da relação entre os dois jovens.

Contudo, na noite de quarta-feira, 5 de novembro, Jéssica recorreu às suas redes sociais para esclarecer o verdadeiro motivo da proximidade com Zé. A ex-concorrente explicou que os dois mantêm apenas uma boa relação de amizade: «Malta, por favor, já não se pode passear ou estar com pessoas sem fazerem filmes? O Zé é daqui perto e temos amigos em comum e damo-nos muito bem, e acreditem que não vai passar de uma bela Amizade.»

A declaração de Jéssica Galhofas colocou fim aos rumores e deixou claro que o que os une é apenas amizade.