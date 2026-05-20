"Guerra" de ex-namorados: Jéssica Vieira e Zé Andrade no centro da discussão entre Liliana e Afonso 

A tensão voltou a subir no Secret Story – Desafio Final e desta vez os protagonistas foram Liliana e Afonso. O ambiente aqueceu durante uma discussão intensa que rapidamente tomou proporções inesperadas e acabou por envolver também Zé, Fábio, Catarina Miranda e Jéssica Vieira.

Tudo começou com uma troca de acusações entre Liliana e Afonso, mas o momento mais polémico surgiu quando a concorrente recordou o famoso episódio do “copo no olho” que fez Catarina Miranda ser expulsa. A referência não caiu nada bem ao seu namorado, Afonso Leitão, que rapidamente reagiu.

Perante as palavras de Liliana, a reação de Afonso surpreendeu os concorrentes e gerou ainda mais tensão. O concorrente mostrou-se visivelmente incomodado com o assunto e acabou por elevar o tom da discussão, enquanto os restantes colegas tentavam perceber o que se estava a passar.

No meio da troca de farpas, Zé e Jéssica Vieira acabaram arrastados para a conversa, criando ainda mais divisão dentro da casa mais vigiada do país.

Nas redes sociais, o momento já está a dar muito que falar e há quem considere esta uma das discussões mais intensas desta edição do reality show da TVI.