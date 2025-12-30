Ao Minuto

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...» - Big Brother

Zé aproveita uma frase que Cristina Ferreira lhe disse para resumir o ano de 2025, que coincide com o fim do noivado com Liliana.

Com o ano de 2025 a chegar ao fim, José Andrade, mais conhecido por ser o ex-noivo de Liliana, do Secret Story 9, partilhou um conjunto de imagens que resumem o seu ano, e não deixou de faltar uma indireta para a ex-companheira.

No Instagram, Zé, como é carinhosamente tratado, publicou um vídeo e, logo no início, surge um excerto da conversa que Cristina Ferreira teve com ele no dia da estreia do Secret Story 9, onde depois de pedir Liliana em casamento, acabou por ficar à porta da casa mais vigiada do país.

«Às vezes, fecha-se uma porta para se abrirem três portões», disse a apresentadora da TVI. «Portas que se fecharam, e portões que se abriram. Adeus 2025. Olá, 2026», acrescentou Zé, na legenda da publicação onde mostra várias imagens da vida animada que tem tido desde que se tornou numa figura pública. 

Pode ver aqui o vídeo em questão:

De notar que, apesar do fim do noivado com Liliana, uma vez que esta se apaixonou por Fábio dentro da casa, Zé conquistou o carinho do público e é um dos ex-concorrentes desta edição com mais seguidores nas redes sociais (conta com cerca de 123 mil seguidores no Instagram).

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Zé que preparámos para si

