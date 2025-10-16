A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante

Zé ficou conhecido pela sua história de amor controversa com Liliana, concorrente do Secret Story 9, pediu-a em casamento no dia de estreia do formato (em plena gala), mas foi 'deixado' pela concorrente, que vive agora uma paixoneta com Fábio dentro da casa. Agora, Zé é o homem do momento e cada passo que dá é observado por uma vasta legião de fãs.
Esta quinta-feira, 16 de outubro, e a regressar aos poucos à sua vida 'normal', o jovem nortenho partilhou um story no Instagram em que se mostra no ginásio. «De volta», escreveu na legenda da imagem, em que posa em frente ao espelho do balneário.
Pode ver aqui a fotografia em questão: