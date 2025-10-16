A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou conhecido pela sua história de amor controversa com Liliana, concorrente do Secret Story 9, pediu-a em casamento no dia de estreia do formato (em plena gala), mas foi 'deixado' pela concorrente, que vive agora uma paixoneta com Fábio dentro da casa. Agora, Zé é o homem do momento e cada passo que dá é observado por uma vasta legião de fãs.

Esta quinta-feira, 16 de outubro, e a regressar aos poucos à sua vida 'normal', o jovem nortenho partilhou um story no Instagram em que se mostra no ginásio. «De volta», escreveu na legenda da imagem, em que posa em frente ao espelho do balneário.