10:30
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos» - Big Brother
01:10

Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»

10:21
O Natal chegou mais cedo: Voz surpreende concorrentes com presentes especiais - Big Brother
05:12

O Natal chegou mais cedo: Voz surpreende concorrentes com presentes especiais

09:55
Lágrimas sem fim: Liliana teme o que a espera fora da casa - Big Brother
03:27

Lágrimas sem fim: Liliana teme o que a espera fora da casa

09:48
Ciúmes à vista? Bruno e Pedro falam sobre Marisa e o ambiente aquece - Big Brother
02:02

Ciúmes à vista? Bruno e Pedro falam sobre Marisa e o ambiente aquece

09:46
Choro desmedido: Fábio consola Marisa após dura discussão com o marido - Big Brother
03:07

Choro desmedido: Fábio consola Marisa após dura discussão com o marido

09:42
Marisa Susana e Pedro Jorge analisam comportamento de Marisa - Big Brother
02:13

Marisa Susana e Pedro Jorge analisam comportamento de Marisa

09:39
Liliana questiona Fábio: «Pensas em alguma mulher?» - Big Brother
02:28

Liliana questiona Fábio: «Pensas em alguma mulher?»

09:36
Fábio não tem dúvidas que Liliana o vai «meter em problemas» - Big Brother
05:48

Fábio não tem dúvidas que Liliana o vai «meter em problemas»

09:14
Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo» - Big Brother

Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»

03:03
Primeiro arrufo? Liliana chateada com Fábio: «Não tenho paciência» - Big Brother
17:49

Primeiro arrufo? Liliana chateada com Fábio: «Não tenho paciência»

02:00
Arrependida de deixar o noivo? Liliana mostra-se em baixo: «Não deixei de amar o Zé» - Big Brother
05:15

Arrependida de deixar o noivo? Liliana mostra-se em baixo: «Não deixei de amar o Zé»

01:30
Liliana está de pé atrás com Fábio: «Não me quero magoar» - Big Brother
05:15

Liliana está de pé atrás com Fábio: «Não me quero magoar»

01:00
Ao ver Liliana insegura, Fábio dá-lhe garantias: «Só te quero a ti» - Big Brother
05:52

Ao ver Liliana insegura, Fábio dá-lhe garantias: «Só te quero a ti»

22:56
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora - Big Brother
04:07

Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora

22:41
Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa» - Big Brother
04:50

Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa»

22:37
Liliana faz apelo aos pais depois de beijar Fábio: «Se os desiludi, espero que me entendam» - Big Brother
03:51

Liliana faz apelo aos pais depois de beijar Fábio: «Se os desiludi, espero que me entendam»

22:36
Liliana abre o coração depois de beijar Fábio: «Não estou a conseguir controlar nada (...) Não me orgulho» - Big Brother
03:51

Liliana abre o coração depois de beijar Fábio: «Não estou a conseguir controlar nada (...) Não me orgulho»

22:27
Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre» - Big Brother
03:38

Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre»

22:27
Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse» - Big Brother
03:38

Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse»

22:22
Ana Cristina alvo de críticas depois de comentários sobre o corpo de Lídia - Big Brother
11:12

Ana Cristina alvo de críticas depois de comentários sobre o corpo de Lídia

22:08
Depois de zanga com Marisa, Pedro Jorge assume: «Tenho de acabar com isso...» - Big Brother
06:07

Depois de zanga com Marisa, Pedro Jorge assume: «Tenho de acabar com isso...»

21:43
Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega - Big Brother
00:59

Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega

21:41
Segredo em risco? Dylan e Vera desconfiam das contradições de Liliana - Big Brother
04:13

Segredo em risco? Dylan e Vera desconfiam das contradições de Liliana

21:29
Primeiro segredo revelado? Dylan garante saber o segredo de Liliana - Big Brother
02:20

Primeiro segredo revelado? Dylan garante saber o segredo de Liliana

20:25
Pedro Jorge responde a Marisa: «A mim magoa-me isso» - Big Brother
02:59

Pedro Jorge responde a Marisa: «A mim magoa-me isso»

  Secret Story
  Há 2h e 32min
Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo» - Big Brother

No Secret Story 9, Liliana acusou o noivo Zé de traição. Indignado, o jovem reagiu às afirmações.

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro, no Secret Story 9, Liliana insinuou, numa conversa com Fábio, que já foi traída pelo agora ex-noivo Zé. Indignado com as acusações da ex-companheira, o jovem reagiu e mostrou-se muito incomodado.

Sem papas na língua, Zé recorreu à rede social X, antigo Twitter, para se manifestar sobre as acusações de Liliana. «Eu prometo que me vou manter de boca fechada até ao dia em que não conseguir mais», começou por escrever.

«Sempre achei que, para além de tudo o que se passou nas últimas semanas, ela não fosse capaz de entrar por este caminho para se limpar. Mas de facto, está a mostrar-me que é capaz de tudo», acrescentou.

Veja aqui a publicação: 

As declarações de Liliana aconteceram num desabafo com Fábio sobre a relação findada com Zé. A concorrente contou que «está mais preocupada com a família» do agora ex-noivo e até houve espaço para algumas críticas ao agora ex-companheiro. Foi então que insinuou uma traição por parte de Zé: «Tenho dificuldade em confiar, com ele foi o que foi, coisas aconteceram e eu voltei a confiar».

Veja aqui o momento:  

 

