Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro, no Secret Story 9, Liliana insinuou, numa conversa com Fábio, que já foi traída pelo agora ex-noivo Zé. Indignado com as acusações da ex-companheira, o jovem reagiu e mostrou-se muito incomodado.

Sem papas na língua, Zé recorreu à rede social X, antigo Twitter, para se manifestar sobre as acusações de Liliana. «Eu prometo que me vou manter de boca fechada até ao dia em que não conseguir mais», começou por escrever.

«Sempre achei que, para além de tudo o que se passou nas últimas semanas, ela não fosse capaz de entrar por este caminho para se limpar. Mas de facto, está a mostrar-me que é capaz de tudo», acrescentou.

Veja aqui a publicação:

Eu prometo que me vou manter de boca fechada até ao dia em que não conseguir mais. Sempre achei que, para além de tudo o que se passou nas últimas semanas, ela não fosse capaz de entrar por este caminho para se limpar. Mas de facto, está a mostrar-me que é capaz de tudo. https://t.co/zb1FxHgFJv — Zé (@esojandrade17) October 7, 2025

As declarações de Liliana aconteceram num desabafo com Fábio sobre a relação findada com Zé. A concorrente contou que «está mais preocupada com a família» do agora ex-noivo e até houve espaço para algumas críticas ao agora ex-companheiro. Foi então que insinuou uma traição por parte de Zé: «Tenho dificuldade em confiar, com ele foi o que foi, coisas aconteceram e eu voltei a confiar».

Veja aqui o momento: