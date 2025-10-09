Afinal, ex-noivo Zé traiu ou não Liliana? A confissão mais esperada: «Errei com ela…»

Zé quebrou o silêncio após Liliana, concorrente do Secret Story 9, fazer insinuações de traição. Na rede social X, Zé confirma que errou com a agora ex-noiva, há três anos, mas garante que nunca se envolveu com outra mulher. Além disso, classifica as atitudes de Liliana na casa como deploráveis.

«Para que não fiquem coisas no ar, sim errei com ela há 3 ANOS atrás, embora nunca me tenha envolvido com outra mulher. Apesar de não justificar nada, eu sim era novo e tinha 19 anos. Nunca irei falar das ações dela durante a relação porque considero ser uma atitude deplorável», afirmou Zé.

Na mesma rede social, Zé frisou que só está a falar porque não quer más interpretações. «Apenas me estou a abrir neste sentido porque o que ela diz, dá aso à imaginação das pessoas, e rapidamente ainda fico eu mal visto. A relação estava bem, e tal como ela diz nos momentos mais racionais, eu mudei-lhe a vida. Acho que isso basta para perceber a realidade».

Recentemente, Zé já tinha vindo a público lamentar as declarações da ex-noiva que davam a entender que tinha havido traição. «Está a mostrar que é capaz de tudo».

Eu prometo que me vou manter de boca fechada até ao dia em que não conseguir mais. Sempre achei que, para além de tudo o que se passou nas últimas semanas, ela não fosse capaz de entrar por este caminho para se limpar. Mas de facto, está a mostrar-me que é capaz de tudo. https://t.co/zb1FxHgFJv — Zé (@esojandrade17) October 7, 2025

As declarações polémicas de Liliana aconteceram num desabafo com Fábio sobre a relação findada com Zé. A concorrente contou que «está preocupada com a família» do agora ex-noivo e até houve espaço para algumas críticas ao agora ex-companheiro. Foi então que insinuou uma traição por parte de Zé: «Tenho dificuldade em confiar, com ele foi o que foi, coisas aconteceram e eu voltei a confiar».

Veja aqui o momento:

Recorde-se que Liliana só terminou a relação com o noivo depois de dias e dias de muita proximidade a Fábio. Foi na gala do último domingo, que Liliana anunciou, em direto, o fim do noivado com Zé. Visivelmente emocionada, a concorrente explicou que a decisão surgiu depois de refletir sobre tudo o que viveu nas últimas semanas, especialmente após a ligação crescente com Fábio.

A concorrente justificou que no domingo anterior, teria prometido ao noivo Zé, perante Portugal inteiro, que iria afastar-se de Fábio e tal não aconteceu. E por isso, decidiu tomar uma decisão.

Liliana revelou ainda que não esperava criar uma ligação tão forte com o colega: “Conheci um Fábio que não estava à espera e, sim, desperta-me interesse.” No confessionário, e em direto, acabou por oficializar o fim da relação com uma frase que emocionou o público: “O melhor para mim é pôr um ponto final.”

Determinada, a concorrente concluiu que pela primeira vez escolheu pensar em si própria: “Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro.” Um momento de coragem que promete marcar a história desta edição do Secret Story 9.