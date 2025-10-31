Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

As declarações de Liliana na casa do Secret Story 9 continuam a gerar ondas fora do programa. Depois de a concorrente recordar um momento traumático da relação com Zé Andrade, o ex-noivo decidiu reagir publicamente através do X (antigo Twitter), onde apresentou a sua versão dos factos e criticou a exposição feita pela jovem.

«É capaz de ser a pior coisa que me fez desde que entrou naquela casa», escreveu Zé, mostrando-se visivelmente abalado com o relato de Liliana, que afirmou ter passado por situações de grande sofrimento emocional durante a relação no Brasil.

Zé abordou ainda um episódio mencionado por Liliana, no qual esta alegou ter sido colocada num carro com três homens supostamente desconhecidos para regressar a casa, enquanto ele ficou noutra festa. Segundo escreveu, a história não é bem assim: «Até vos podia dizer quem eram esses “3 homens” que por acaso eram portugueses e bons amigos nossos do Brasil, em quem eu confiava para levá-la. E até vos podia dizer que fiquei para ajudar uma amiga nossa que estava mal após uma festa, e só tinha o namorado com ela. Bem, já disse».

Com estas publicações, Zé tenta limpar o seu nome e contrariar a narrativa apresentada por Liliana, que na casa confessou ter chegado a um ponto de rutura emocional. A resposta já está a gerar debate nas redes sociais, com espectadores divididos entre as duas versões da história.

O tema promete continuar a dar que falar, tanto dentro como fora da casa mais vigiada do país.