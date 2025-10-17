Amiga apoiou Liliana na gala. Mas poucos repararam na mensagem especial que enviou agora ao ex-noivo, Zé

Ao Minuto

15:33
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera - Big Brother
01:20

15:11
Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém» - Big Brother
02:03

15:06
Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes - Big Brother
01:34

14:41
Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana» - Big Brother
03:22

14:06
Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge - Big Brother
04:28

13:46
Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo» - Big Brother
06:15

13:42
Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela» - Big Brother
06:15

13:37
Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa - Big Brother
06:32

12:45
Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas» - Big Brother
05:03

12:28
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante - Big Brother
01:10

12:27
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio - Big Brother
01:14

12:25
Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan - Big Brother
02:08

12:23
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi - Big Brother
03:37

12:19
Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente - Big Brother
01:17

12:17
Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel - Big Brother
01:35

12:13
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...» - Big Brother
07:25

12:09
Tensão no ar! Bruno faz uma lap dance ao colo de Raquel - Big Brother
01:31

12:04
Sensualidade e muito estilo! Concorrentes arrasam na passadeira vermelha - Big Brother
13:36

11:43
Surpresa da Voz: Concorrentes recebem um desafio diferente e bastante sensual - Big Brother
04:53

11:28
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens» - Big Brother
03:41

11:27
Liliana e Fábio falam em segredo e levantam suspeitas de noite muito quente - Big Brother
03:41

11:26
Liliana compara a sua relação com Fábio à polémica de Zena e André Abrantes: «Eles tiveram que...» - Big Brother
03:41

11:08
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo - Big Brother

11:04
Bruna critica Marisa Susana: «Aquela tontinha...» - Big Brother
02:38

10:50
Liliana pede ajuda a Leandro: «Quero mostrar a este povo que...» - Big Brother
03:41

Amiga apoiou Liliana na gala. Mas poucos repararam na mensagem especial que enviou agora ao ex-noivo, Zé

  • Secret Story
  • Hoje às 10:58
Amiga apoiou Liliana na gala. Mas poucos repararam na mensagem especial que enviou agora ao ex-noivo, Zé - Big Brother

Apoiou Liliana na gala… mas agora envia mensagem especial ao ex-noivo. Saiba o que aconteceu

Zé, ex-noivo de Liliana, faz anos esta sexta-feira e tem recebido várias mensagens de apoio e parabéns. E há uma delas que salta à vista dos mais atentos. É que Zé recebeu uma mensagem especial de uma das amigas de Liliana, que recentemente esteve na gala do Secret Story para a apoiar.

Cecília foi uma das amigas que esteve em estúdio para representar a equipa de apoio de Liliana, quando esta ainda estava noiva de Zé, mas já estava muito cúmplice e íntima de Fábio. A relação com Zé acabou por terminar e Liliana envolveu-se logo de seguida com Fábio dentro da casa mais vigiada do País.

Na altura, Cecília e outra amiga, Marta, mostraram-se desiludidas com os comportamentos da amiga Liliana, apesar de estarem em estúdio para a apoiarem.  «Meter-se em caminhos apertados não será um bom jogo para ela… a Liliana que está dentro da casa, não é a lá de fora. Estamos cá por ela, e pelo Zé…», declarou Marta. «Tenho para lhe abrir os olhos, não é a Liliana de todo cá de fora…», disse Cecília.

Cecília também é amiga de Zé, por isso fez agora questão de o apoiar neste dia especial de aniversário: «Feliz aniversário ao nosso Zé. O meu melhor amigo, sempre», declarou.

