Amiga apoiou Liliana na gala. Mas poucos repararam na mensagem especial que enviou agora ao ex-noivo, Zé

Zé, ex-noivo de Liliana, faz anos esta sexta-feira e tem recebido várias mensagens de apoio e parabéns. E há uma delas que salta à vista dos mais atentos. É que Zé recebeu uma mensagem especial de uma das amigas de Liliana, que recentemente esteve na gala do Secret Story para a apoiar.

Cecília foi uma das amigas que esteve em estúdio para representar a equipa de apoio de Liliana, quando esta ainda estava noiva de Zé, mas já estava muito cúmplice e íntima de Fábio. A relação com Zé acabou por terminar e Liliana envolveu-se logo de seguida com Fábio dentro da casa mais vigiada do País.

Na altura, Cecília e outra amiga, Marta, mostraram-se desiludidas com os comportamentos da amiga Liliana, apesar de estarem em estúdio para a apoiarem. «Meter-se em caminhos apertados não será um bom jogo para ela… a Liliana que está dentro da casa, não é a lá de fora. Estamos cá por ela, e pelo Zé…», declarou Marta. «Tenho para lhe abrir os olhos, não é a Liliana de todo cá de fora…», disse Cecília.

Cecília também é amiga de Zé, por isso fez agora questão de o apoiar neste dia especial de aniversário: «Feliz aniversário ao nosso Zé. O meu melhor amigo, sempre», declarou.