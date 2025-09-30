Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Liliana entrou no «Secret Story 9» com o segredo do pedido de casamento.

A jovem tem gerado polémica pela proximidade com Fábio dentro da casa.

Cá fora, Zé mostrou-se a mudar de visual e destacou a amizade com o barbeiro.

Já passaram quase três semanas desde que Liliana entrou no «Secret Story – Casa dos Segredos 9». O segredo que a concorrente guarda na casa é o pedido de casamento que recebeu em plena gala de estreia. Desde então, a jovem tem estado no centro das atenções devido à proximidade crescente com Fábio, outro concorrente da casa, situação que não tem passado despercebida ao público.

Cá fora, Zé, parceiro de Liliana, voltou a dar que falar nas redes sociais. O noivo partilhou um vídeo no seu Instagram, captado numa barbearia, onde surge com um novo penteado. Apesar da mudança, Zé manteve o corte de cabelo pelo qual já era reconhecido, mas com um estilo mais leve e descontraído.

No vídeo, que rapidamente se espalhou entre os fãs do programa, lê-se apenas a legenda em inglês: "New changes", ou seja, "novas mudanças", em tradução livre.

Veja o vídeo original, em baixo.

Onda de apoio nas redes sociais

As reações não tardaram a surgir e muitos seguidores fizeram questão de lhe deixar mensagens de força e encorajamento. Entre os comentários, destacam-se: "És um homem de H grande, nenhum de nós vive a tua vida, nenhum de nós está dentro de ti para saber o que sentes. Força, muita força!", "Força, Zé ❤️", "Um abraço. Bloqueia tudo o que não te traga paz. 👊 Força!" ou "És um grande Homem, com um coração de ouro ✨! Valoriza-te mais, mereces melhor! Todos te apoiamos ❤️🫶🏼"

Momentos difíceis no "Secret Story 9"

Recorde-se que Zé tem vivido dias intensos dentro e fora da casa mais vigiada do país. Nas últimas semanas, a relação com a noiva Liliana tem sido alvo de especulação devido à aproximação da jovem a Fábio.

Na noite de ontem, em plena Gala, Zé entrou na casa e protagonizou um dos momentos mais tensos da história dos reality shows. A emoção tomou conta do concorrente e também de Liliana, que apenas o pôde ver através de um ecrã.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Apesar das turbulências, a publicação de Zé mostra que o concorrente está determinado em seguir em cuidar de si — e o público parece não ter dúvidas em estar ao lado dele.