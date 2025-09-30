Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Ao Minuto

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado
Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»

Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»

Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»
Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»

Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»
Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»

Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»
Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»

Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»
Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»

«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera
«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera

Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»
Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»
Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações

De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim
De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

  • Secret Story
  • Hoje às 12:41
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora - Big Brother

Relação em risco? Cá fora, Zé toma decisão surpreendente sem que Liliana saiba

 

  • Liliana entrou no «Secret Story 9» com o segredo do pedido de casamento.

  • A jovem tem gerado polémica pela proximidade com Fábio dentro da casa.

  • Cá fora, Zé mostrou-se a mudar de visual e destacou a amizade com o barbeiro.

 

Já passaram quase três semanas desde que Liliana entrou no «Secret Story – Casa dos Segredos 9». O segredo que a concorrente guarda na casa é o pedido de casamento que recebeu em plena gala de estreia. Desde então, a jovem tem estado no centro das atenções devido à proximidade crescente com Fábio, outro concorrente da casa, situação que não tem passado despercebida ao público.

Cá fora, , parceiro de Liliana, voltou a dar que falar nas redes sociais. O noivo partilhou um vídeo no seu Instagram, captado numa barbearia, onde surge com um novo penteado. Apesar da mudança, Zé manteve o corte de cabelo pelo qual já era reconhecido, mas com um estilo mais leve e descontraído.

No vídeo, que rapidamente se espalhou entre os fãs do programa, lê-se apenas a legenda em inglês: "New changes", ou seja, "novas mudanças", em tradução livre.

Veja o vídeo original, em baixo. 

 

 

Onda de apoio nas redes sociais

As reações não tardaram a surgir e muitos seguidores fizeram questão de lhe deixar mensagens de força e encorajamento. Entre os comentários, destacam-se: "És um homem de H grande, nenhum de nós vive a tua vida, nenhum de nós está dentro de ti para saber o que sentes. Força, muita força!", "Força, Zé ❤️", "Um abraço. Bloqueia tudo o que não te traga paz. 👊 Força!" ou "És um grande Homem, com um coração de ouro ✨! Valoriza-te mais, mereces melhor! Todos te apoiamos ❤️🫶🏼"

Momentos difíceis no "Secret Story 9"

Recorde-se que Zé tem vivido dias intensos dentro e fora da casa mais vigiada do país. Nas últimas semanas, a relação com a noiva Liliana tem sido alvo de especulação devido à aproximação da jovem a Fábio.

Na noite de ontem, em plena Gala, Zé entrou na casa e protagonizou um dos momentos mais tensos da história dos reality shows. A emoção tomou conta do concorrente e também de Liliana, que apenas o pôde ver através de um ecrã.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

 

Apesar das turbulências, a publicação de Zé mostra que o concorrente está determinado em seguir em cuidar de si — e o público parece não ter dúvidas em estar ao lado dele.

Em cima, espreite a galeria de imagens da relação de Liliana e Zé antes de a concorrente entrar na casa.

