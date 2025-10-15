Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Zé, o ex-noivo de Liliana, nunca chegou a entrar na casa do Secret Story 9, mas tem sido tão protagonista como os concorrentes. Na manhã desta quarta-feira, 15 de outubro, o jovem foi tema das Conversas de Café, e tudo porque tem sido um verdadeiro sucesso na Internet, com uma vasta legião de fãs solidários ao facto de ter sido 'deixado' pela namorada.

«O Zé está a trabalhar, arranjou um novo emprego. Tem uma nova vida, não está nem aí para o assunto (o triângulo amoroso com Liliana e Fábio)...», começou por dizer Cristina Ferreira.

Mas Cinha Jardim discordou: «Acho que ele continua a sofrer, ninguém deixa de gostar de uma pessoa de um dia para o outro. E ninguém quer passar por isto publicamente».

«Mas devo dizer que, depois, teve um apoio tremendo das pessoas», adiantou Cristina Ferreira. «Aliás, em termos de redes sociais, ele teve mais crescimento do que a Liliana», acrescentou Gonçalo Quinaz, referindo-se ao facto de Zé já contar com mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Cláudio Ramos aproveitou a deixa para fazer um convite ao ex-noivo de Liliana: «Agora, devia de vir aqui (ao Dois às 10) mostrar que está bem da vida. Já passou o capítulo, podia vir falar da nova profissão dele... eu inclusive enviei uma mensagem ao Futebol Clube do Porto para lhe darem de novo o emprego».

Veja aqui o vídeo do momento: