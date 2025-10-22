Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Ao Minuto

15:11
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível - Big Brother

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

14:09
Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta - Big Brother
01:39

Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta

13:32
Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade» - Big Brother
02:34

Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade»

13:29
Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes - Big Brother
05:19

Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes

13:06
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio - Big Brother
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

12:51
Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente - Big Brother
02:38

Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente

12:35
«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro - Big Brother
01:41

«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro

12:29
Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…» - Big Brother
08:28

Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…»

11:39
Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente - Big Brother
06:35

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente

11:39
O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio - Big Brother
06:35

O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio

11:28
«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio - Big Brother
03:33

«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio

11:14
«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana - Big Brother
03:12

«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana

11:11
«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso - Big Brother
02:43

«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso

11:09
Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?» - Big Brother
01:59

Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»

11:06
«És um cínico (...) é o desespero, não é?»: Raquel e Leandro entram em despique - Big Brother
07:01

«És um cínico (...) é o desespero, não é?»: Raquel e Leandro entram em despique

11:04
«Eu meto-me onde eu quiser nesta casa!»: Leandro começa a manhã a disparar para Raquel - Big Brother
07:01

«Eu meto-me onde eu quiser nesta casa!»: Leandro começa a manhã a disparar para Raquel

10:52
Marisa e Pedro emocionados com saudades dos filhos: «Já não me lembro da voz» - Big Brother
07:24

Marisa e Pedro emocionados com saudades dos filhos: «Já não me lembro da voz»

10:45
Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa - Big Brother
09:45

Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa

10:30
A sós, Marisa e Pedro recordam últimos momentos com os filhos - Big Brother
02:18

A sós, Marisa e Pedro recordam últimos momentos com os filhos

10:21
Marisa e Pedro têm teoria mirabolante sobre o segredo de Leandro - Big Brother
07:48

Marisa e Pedro têm teoria mirabolante sobre o segredo de Leandro

10:11
Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana - Big Brother
03:23

Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana

10:01
Marisa e Pedro em ponto de rutura: «Parecias uma parola...» - Big Brother
05:17

Marisa e Pedro em ponto de rutura: «Parecias uma parola...»

09:53
Leandro ouve Ana a falar mal dele e reage: «Tu dizes por trás invés de dizeres à frente» - Big Brother
04:10

Leandro ouve Ana a falar mal dele e reage: «Tu dizes por trás invés de dizeres à frente»

09:35
Discussão explode à mesa: Bruno Simão e Ana Cristina trocam farpas em direto - Big Brother
03:15

Discussão explode à mesa: Bruno Simão e Ana Cristina trocam farpas em direto

09:32
«Não vão ser estes ‘bananas’ que nos vão separar»: Liliana e Fábio voltam a entender-se - Big Brother
03:04

«Não vão ser estes ‘bananas’ que nos vão separar»: Liliana e Fábio voltam a entender-se

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

  • Secret Story
  • Há 2h e 46min
Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros - Big Brother

Depois dos últimos acontecimentos, Zé promete quebrar o silêncio e esclarecer tudo na manhã desta quinta-feira, no Dois às 10.

Após o fim do noivado em direto na gala da TVI, o ex-noivo de Liliana surpreende com a reviravolta: novo emprego, milhares de seguidores e o apoio do público. Agora, o jovem sente-se preparado para a primeira entrevista sobre o fim do noivado. O que tem Zé a dizer sobre os últimos acontecimentos? A resposta será dada amanhã de manhã, no programa Dois às 10, da TVI.

O ex-noivo de Liliana vai estar em direto para responder a tudo e esclarecer o que realmente se passou nos últimos tempos. A presença do convidado foi anunciada nas redes sociais do formato matinal: «O que tem Zé a dizer sobre os últimos acontecimentos? Não perca, amanhã de manhã, no @doisas10tvi 😉». Veja aqui.

A entrevista promete emoções fortes e muitas revelações sobre uma história que tem dado que falar.

 

Recorde tudo sobre o fim do noivado...

A história de Zé Andrade tem dado que falar desde o início da nova edição do “Secret Story 9”. O jovem surpreendeu ao revelar que se despediu do seu emprego no FC Porto por acreditar que iria entrar no reality show da TVI ao lado da então noiva, Liliana.

Tudo aconteceu no dia 5 de outubro, na gala de estreia do programa, quando Zé pediu Liliana em casamento em pleno direto. No entanto, momentos depois, a jovem foi escolhida para entrar sozinha na casa mais vigiada do país. A situação deu origem a um dos momentos mais comentados da temporada.

Mas a reviravolta maior veio pouco depois. Já dentro da casa, Liliana terminou o noivado com Zé, confessando ter desenvolvido sentimentos por Fábio, outro concorrente. O momento, transmitido em direto, deixou o público em choque e fez de Zé uma das figuras mais acarinhadas fora do programa.

 

Apesar da desilusão amorosa, o ex-“responsável operacional e gestor desportivo” do FC Porto não se deixou abater. Zé Andrade soma e segue: desde então, conquistou o apoio dos portugueses, incluindo comentadores e ex-concorrentes do reality show, e viu a sua popularidade disparar nas redes sociais.

Antes da estreia da “Casa dos Segredos”, Zé tinha menos de 10 mil seguidores no Instagram. Agora, conta com mais de 98 mil, tornando-se a pessoa que mais cresceu em seguidores desde o início desta edição. Além disso, mostrou que a vida continua: o jovem partilhou recentemente imagens feliz e sorridente no seu novo cargo como Sales Manager de um personal trainer.

Entre aplausos e mensagens de carinho, Zé Andrade prova que, mesmo sem ter entrado na casa, saiu vencedor no coração dos portugueses.

Em cima, veja as galerias de imagens que preparámos para si da relação de Zé e Liliana antes do reality.

Relacionados

O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda
Temas: Liliana

Fora da Casa

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Há 2h e 5min
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Há 2h e 15min
As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

Há 2h e 15min
Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Hoje às 13:03
Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Hoje às 12:45
Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Hoje às 12:42
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Hoje às 13:06
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

20 out, 23:01
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Hoje às 08:27
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ontem às 18:34
Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente
06:35

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente

Hoje às 11:39
Ver Mais

Notícias

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Há 2h e 5min
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Há 2h e 15min
Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Há 2h e 46min
O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

Hoje às 13:13
Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Hoje às 13:03
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Há 47 min
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Hoje às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38
Ver Mais Outros Sites