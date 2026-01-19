Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

A 'guerra' entre Zé e Liliana parece não ter fim. Após a ex-concorrente do Secret Story ter feito algumas acusações ao ex-noivo, ele veio agora desmentir tudo e dar novos detalhes sobre o que diz ter acontecido.

«Isso foi tudo enviesado. Eu liguei à mãe dela dois dias antes (de Liliana sair da casa) para entregar as coisas», disse Zé em declarações à 'TV7Dias', admitindo contudo, que se atrasou: «Nunca mais me lembrei de ir levar as roupas, foi desleixo, mas quis enviar à pressa antes que ela saísse».

Depois, Zé sublinhou: «Ela deu a entender que foi no dia que ela saía (do Secret Story) que eu queria ir lá levar as coisas. Não foi. Não fui lá levar», assegurou citado pela referida publicação.

«Acabaram por ser os meus pais a ir lá levar as roupas logo a seguir a ela ter dito isso no Dois às 10 (…) Eles enervaram-se com a situação, deixaram as coisas dela e trouxeram as minhas coisas», referiu Zé, esclarecendo, contudo, que Liliana não estava presente nesse momento.