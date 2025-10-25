Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Zé Andrade tem encontrado no conforto dos amigos e da família o descanso de que precisava depois de semanas intensas. Longe das câmaras e das polémicas em torno do fim do noivado com Liliana, o ex-noivo Zé revelou à equipa digital da TVI qual é o seu verdadeiro refúgio: a casa de família na Guarda. «Ainda este fim de semana fui com os meus pais também, passar o fim de semana à Guarda, temos lá uma casa de família. Também para espairecer. Tudo coisas que não fazia antes, porque o que eu fazia antes com a Liliana continua, claro, ali a magoar-me um bocadinho», contou o jovem.

Depois de ver a sua vida pessoal exposta em plena televisão, o jovem parece agora determinado a recuperar o equilíbrio emocional, perto da família e dos amigos.

Apesar da dor que ainda carrega, Zé demonstra resiliência e tranquilidade. A distância da cidade e das redes sociais tem sido o seu remédio. «São momentos simples, mas que me fazem bem», confidenciou, deixando claro que o coração pode até estar magoado, mas está em boas mãos.