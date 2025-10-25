Ao Minuto

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story - Big Brother

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Vera foi expulsa e ele apaixonou-se por outra? Dylan compara Vera a Inês: «Sempre preferi loiras» - Big Brother
Vera foi expulsa e ele apaixonou-se por outra? Dylan compara Vera a Inês: «Sempre preferi loiras»

Fábio recorda Liliana: «A pessoa que te chamou galdéria» - Big Brother
Fábio recorda Liliana: «A pessoa que te chamou galdéria»

Liliana e Fábio em cenas de ciúmes... Sobre Pedro: «Nunca tive um rapaz que andasse tanto atrás de mim» - Big Brother
Liliana e Fábio em cenas de ciúmes... Sobre Pedro: «Nunca tive um rapaz que andasse tanto atrás de mim»

«Tu teres-me trocado por outro»: Fábio e Liliana aos berros na cara um do outro - Big Brother
«Tu teres-me trocado por outro»: Fábio e Liliana aos berros na cara um do outro

«Queres-me calcar?! Só me estás a mostrar quem és»: Liliana implacável com Fábio - Big Brother
«Queres-me calcar?! Só me estás a mostrar quem és»: Liliana implacável com Fábio

«Ele procura-me mais do que tu»: Liliana fala de Pedro e Fábio 'explode' de ciúmes - Big Brother
«Ele procura-me mais do que tu»: Liliana fala de Pedro e Fábio 'explode' de ciúmes

«Foi uma falta de respeito»: Bruna e Leandro em confronto tenso em direto - Big Brother
«Foi uma falta de respeito»: Bruna e Leandro em confronto tenso em direto

«É o ranço que anda nesta casa»: Bruno Simão 'ataca' Leandro - Big Brother
«É o ranço que anda nesta casa»: Bruno Simão 'ataca' Leandro

Fábio e Liliana já são um casal oficial?: A frase do concorrente que não passou despercebida - Big Brother
Fábio e Liliana já são um casal oficial?: A frase do concorrente que não passou despercebida

«O jogo do Dylan vai por água abaixo sem a Vera»: O mexerico polémico de Ana Cristina - Big Brother
«O jogo do Dylan vai por água abaixo sem a Vera»: O mexerico polémico de Ana Cristina

«Parece uma bola de ping-pong»: O mexerico sobre Ana Cristina que levou Pedro a ficar do seu lado - Big Brother
«Parece uma bola de ping-pong»: O mexerico sobre Ana Cristina que levou Pedro a ficar do seu lado

Dylan desabafa com Mariana e admite interesse em Inês: «O melhor é não dizer nada» - Big Brother
Dylan desabafa com Mariana e admite interesse em Inês: «O melhor é não dizer nada»

Emoção: Fábio pede a Liliana que diga «amo-te» olhos nos olhos - Big Brother
Emoção: Fábio pede a Liliana que diga «amo-te» olhos nos olhos

Fábio perde a paciência com Liliana: «És ridícula e ingrata» - Big Brother
Fábio perde a paciência com Liliana: «És ridícula e ingrata»

Risos. Pedro convence as Marisas a massajá-lo e Marisa admite: «Assim ninguém desconfia» - Big Brother
Risos. Pedro convence as Marisas a massajá-lo e Marisa admite: «Assim ninguém desconfia»

Marisa Susana farta de Pedro: «Se calhar nem o quero ver cá fora» - Big Brother
Marisa Susana farta de Pedro: «Se calhar nem o quero ver cá fora»

Fim à vista? Fábio e Liliana em nova discussão: «Isto assim não vai resultar» - Big Brother
Fim à vista? Fábio e Liliana em nova discussão: «Isto assim não vai resultar»

Sandro quer juntar Liliana e Zé? Lídia conta tudo em direto - Big Brother
Sandro quer juntar Liliana e Zé? Lídia conta tudo em direto

Como nunca o viu: Fábio em lágrimas no confessionário «Isto é uma palhaçada» - Big Brother
Como nunca o viu: Fábio em lágrimas no confessionário «Isto é uma palhaçada»

Pista 'milionária': Concorrentes acreditam que há um rico escondido na Casa - Big Brother
Pista 'milionária': Concorrentes acreditam que há um rico escondido na Casa

Sanção em direto: Bruna perde 1000€ e responde à Voz - Big Brother
Sanção em direto: Bruna perde 1000€ e responde à Voz

Saudades de Vera? Marisa Susana em missão com in-ear: “A minha presença é notada por mim mesma” - Big Brother
Saudades de Vera? Marisa Susana em missão com in-ear: “A minha presença é notada por mim mesma”

Aos Berros: Bruna explode com Leandro e acusa-o de falta de respeito - Big Brother
Aos Berros: Bruna explode com Leandro e acusa-o de falta de respeito

«Só vos desprezo»: Inês explode contra Ana Cristina - Big Brother
«Só vos desprezo»: Inês explode contra Ana Cristina

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

  Secret Story
  Há 3h e 13min
Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story - Big Brother

O ex-noivo de Liliana revelou onde tem procurado paz e descanso depois do turbilhão emocional vivido: um lugar especial, longe de tudo e de todos.

Zé Andrade tem encontrado no conforto dos amigos e da família o descanso de que precisava depois de semanas intensas. Longe das câmaras e das polémicas em torno do fim do noivado com Liliana, o ex-noivo Zé revelou à equipa digital da TVI qual é o seu verdadeiro refúgio: a casa de família na Guarda. «Ainda este fim de semana fui com os meus pais também, passar o fim de semana à Guarda, temos lá uma casa de família. Também para espairecer. Tudo coisas que não fazia antes, porque o que eu fazia antes com a Liliana continua, claro, ali a magoar-me um bocadinho», contou o jovem.

Depois de ver a sua vida pessoal exposta em plena televisão, o jovem parece agora determinado a recuperar o equilíbrio emocional, perto da família e dos amigos.

Apesar da dor que ainda carrega, Zé demonstra resiliência e tranquilidade. A distância da cidade e das redes sociais tem sido o seu remédio. «São momentos simples, mas que me fazem bem», confidenciou, deixando claro que o coração pode até estar magoado, mas está em boas mãos.

Veja a entrevista completa aqui: 

 

