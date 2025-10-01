Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»

Zé não entrou no novo Secret Story - Casa dos Segredos, mas tem dado muito que falar cá fora, por ver a mulher que pediu em casamento na gala de estreia, Liliana, muito próxima de um outro concorrente, Fábio.

A situação tem tomado proporções inimagináveis, de tal forma que Zé quis ir à casa na última gala para mostrar o seu desagrado e desilusão com as atitudes de Liliana, ainda que decidisse dar mais uma oportunidade, na esperança de que algo mude.

Nessa ida à Casa dos Segredos, Zé decidiu também afastar-se das redes sociais e de toda a polémica por uns tempos, pois não estava a conseguir lidar com tanta dor. Contudo, o jovem mudou de ideias e voltou atrás com essa decisão para deixar uma nova mensagem ao público.

«Os tempos difíceis também nos oferecem motivos para agradecer. Obrigado a todos pelo apoio que me têm dado. Faz a diferença ❤️», escreveu Zé na sua página de Instagram, numa publicação que foi inundada de mensagens e comentários de apoio e força.

