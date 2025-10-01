Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Ao Minuto

12:35
Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...» - Big Brother
03:51

Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»

12:23
Lídia faz desabafo sobre os colegas: «Gostam de rotular e eu não vou comprar guerras» - Big Brother
04:09

Lídia faz desabafo sobre os colegas: «Gostam de rotular e eu não vou comprar guerras»

12:18
Sandro «precisa de um guião»? Pedro critica forte e feio o colega: «Ficaste atordoado» - Big Brother
01:42

Sandro «precisa de um guião»? Pedro critica forte e feio o colega: «Ficaste atordoado»

12:15
Pedro magoado com Leandro? Concorrente não deixa nada por dizer: «A confiança desceu...» - Big Brother
01:55

Pedro magoado com Leandro? Concorrente não deixa nada por dizer: «A confiança desceu...»

12:13
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro - Big Brother
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

12:13
Vera recria frase icónica: «A minha presença é notada por mim mesma» - Big Brother
01:32

Vera recria frase icónica: «A minha presença é notada por mim mesma»

12:09
Dylan implacável com Vera: «Ela é que está a manipular. Isto para mim é descer baixo» - Big Brother
03:51

Dylan implacável com Vera: «Ela é que está a manipular. Isto para mim é descer baixo»

12:04
A ferver. Dylan e Liliana 'pegam-se'... e Fábio e Vera são o tema: «És machista, manipulador» - Big Brother
04:22

A ferver. Dylan e Liliana 'pegam-se'... e Fábio e Vera são o tema: «És machista, manipulador»

11:56
Polémica interrompida! Avião sobrevoa a casa e Voz 'expulsa' concorrentes do jardim - Big Brother
01:38

Polémica interrompida! Avião sobrevoa a casa e Voz 'expulsa' concorrentes do jardim

11:55
Fábio explica situação do silicone da Vera: «Eu só meti as mãos para fazer pressão» - Big Brother
04:09

Fábio explica situação do silicone da Vera: «Eu só meti as mãos para fazer pressão»

11:55
Maminhas de Vera voltam a ser tema e a casa vira um caos: «Agarrou-lhe nos peitos» - Big Brother
04:09

Maminhas de Vera voltam a ser tema e a casa vira um caos: «Agarrou-lhe nos peitos»

11:51
Caldo entornado! Rui deixa Vera alterada após acusação: «Mas quem é que me endireitou a prótese?» - Big Brother
03:53

Caldo entornado! Rui deixa Vera alterada após acusação: «Mas quem é que me endireitou a prótese?»

11:51
«Mas eu sou propriedade do Dylan?»: Vera passa-se com os homens da casa - Big Brother
03:53

«Mas eu sou propriedade do Dylan?»: Vera passa-se com os homens da casa

11:46
Vera volta a lançar farpas a Dylan: «Não teve o cuidado de calar a boca» - Big Brother
05:23

Vera volta a lançar farpas a Dylan: «Não teve o cuidado de calar a boca»

11:46
Raquel defende Dylan e 'ataca' Vera: «Ontem o Fábio também quebrou a tua confiança e tu...» - Big Brother
05:23

Raquel defende Dylan e 'ataca' Vera: «Ontem o Fábio também quebrou a tua confiança e tu...»

11:38
Joana «falta à sua palavra»? Leandro acha que sim e a concorrente reage: «Tal como tu...» - Big Brother
02:25

Joana «falta à sua palavra»? Leandro acha que sim e a concorrente reage: «Tal como tu...»

11:36
Leandro é o 'ladrão' da comida? Concorrente é confrontado: «Não há verdade na tua boca» - Big Brother
02:31

Leandro é o 'ladrão' da comida? Concorrente é confrontado: «Não há verdade na tua boca»

11:22
Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar - Big Brother

Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar

11:19
Sol de pouca dura! Leandro descobriu a mala 'roubada' - Big Brother
03:46

Sol de pouca dura! Leandro descobriu a mala 'roubada'

11:11
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega - Big Brother

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

11:06
'Ladrões' na casa! Dylan e Bruno fazem das suas e escondem a mala de Leandro em sítio improvável - Big Brother
01:34

'Ladrões' na casa! Dylan e Bruno fazem das suas e escondem a mala de Leandro em sítio improvável

11:03
«Pode ser pai das crianças...»: Concorrentes discutem segredo de Fábio e Vera - Big Brother
01:02

«Pode ser pai das crianças...»: Concorrentes discutem segredo de Fábio e Vera

10:38
Depois de uma noite de lágrimas, Liliana e Fábio começam o dia com beijinhos e abraços - Big Brother
00:44

Depois de uma noite de lágrimas, Liliana e Fábio começam o dia com beijinhos e abraços

09:46
Mais próximos do que nunca! Mariana e Rui em flirt discreto: «Dormir comigo...» - Big Brother
03:18

Mais próximos do que nunca! Mariana e Rui em flirt discreto: «Dormir comigo...»

09:44
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé - Big Brother

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Zé tomou uma nova posição face ao que tinha decidido na gala deste domingo.

Zé não entrou no novo Secret Story - Casa dos Segredos, mas tem dado muito que falar cá fora, por ver a mulher que pediu em casamento na gala de estreia, Liliana, muito próxima de um outro concorrente, Fábio. 

A situação tem tomado proporções inimagináveis, de tal forma que Zé quis ir à casa na última gala para mostrar o seu desagrado e desilusão com as atitudes de Liliana, ainda que decidisse dar mais uma oportunidade, na esperança de que algo mude. 

Nessa ida à Casa dos Segredos, Zé decidiu também afastar-se das redes sociais e de toda a polémica por uns tempos, pois não estava a conseguir lidar com tanta dor. Contudo, o jovem mudou de ideias e voltou atrás com essa decisão para deixar uma nova mensagem ao público. 

 

«Os tempos difíceis também nos oferecem motivos para agradecer. Obrigado a todos pelo apoio que me têm dado. Faz a diferença ❤️», escreveu Zé na sua página de Instagram, numa publicação que foi inundada de mensagens e comentários de apoio e força. 

Veja a partilha em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do momento em que Zé visita a casa do Secret Story para deixar uma mensagem a Liliana. 

 

