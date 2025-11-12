No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Zé Pedro Andrade, o ex-noivo de Liliana Oliveira do Secret Story 9, voltou a dar nas vistas — desta vez, fora do ecrã. O jovem, que tem estado em destaque nas redes sociais desde o fim do noivado, passou o chamado “Dia dos Solteiros” na companhia de vários ex-concorrentes do reality show, todos eles igualmente solteiros.

O grupo reuniu-se num jantar descontraído num restaurante conhecido, o “Bira dos Namorados”, em Braga, como se lê na publicação partilhada nas redes sociais por Bruno Miguel: “Na @biradosnamorados no dia dos solteiros”, escreveu o ex-concorrente.

Na imagem, vê-se Zé sorridente e bem-disposto, ao lado de amigos do programa, num ambiente animado e de boa disposição. A saída, que rapidamente se tornou tema de conversa entre fãs do Secret Story, foi interpretada como uma celebração da nova fase de vida dos jovens — sem dramas nem ressentimentos.

Depois de semanas de exposição mediática devido à separação de Liliana e às reações do público, Zé parece decidido a seguir em frente, mantendo a sua presença ativa nas redes e reforçando a imagem de alguém tranquilo, sociável e pronto para novas etapas.

A julgar pela boa energia do jantar, o “Dia dos Solteiros” acabou por ser, para este grupo, mais uma oportunidade de mostrar que a vida continua — e que há espaço para sorrisos, mesmo depois das turbulências da televisão.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Zé.