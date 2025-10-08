«Nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e...»: A 'farpa' de Pedro a Liliana que mereceu o 'like' do ex-noivo Zé

As imagens da noite ardente de Liliana e Fábio, 24 horas após o fim do noivado com Zé

Liliana acabou com o noivado com Zé na última gala do Secret Story 9 por ter dúvidas sobre o que sentia por Fábio e, entretanto, os dois já se beijaram. Recentemente, foi divulgado nas redes sociais do reality show da TVI um vídeo em que Pedro Jorge dá a sua opinião sobre o assunto e o ex-noivo da concorrente não ficou indiferente.

Nas imagens em questão, Liliana explica a Pedro Jorge e a Marisa que não quer fazer jogo com Fábio. «Não quero estar aqui a fazer jogo de casal. Eu sou mais do que jogo de casal. Eu sou mais jogadora individual do que jogo de casal», disse.

Pedro Jorge responde: «Eu nunca conseguia acabar uma relação de 4 anos e começar logo outra». Zé reagiu com um 'like' irónico à publicação.

Pode ver aqui as imagens do momento: