Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

  • Secret Story
  • Há 1h e 34min
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego - Big Brother

Depois de ter sido impedido de entrar no Secret Story, Zé Andrade viu a sua vida dar uma volta de 180 graus. O ex-noivo de Liliana Oliveira perdeu o emprego e a relação — mas agora reencontrou o rumo.

A estreia da nova edição do “Secret Story” ficou marcada por um dos momentos mais comentados do ano: o fim do noivado de Zé Andrade e Liliana Oliveira. O jovem, que trabalhava como responsável operacional e gestor desportivo no FC Porto, despediu-se do cargo para abraçar a experiência televisiva, mas ficou à porta. No entanto, a decisão revelou-se um verdadeiro ponto de viragem.

Durante a gala de estreia, e perante o público em estúdio, Zé protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite ao pedir Liliana Oliveira em casamento. A história de amor, contudo, não teve final feliz. Liliana acabou por se aproximar de Fábio dentro da casa e, em direto, colocou um ponto final na relação de quatro anos.

Mas o ex-concorrente parece já ter virado a página. Zé Andrade regressou ao mercado de trabalho, assumindo agora novas funções como Sales Manager. Paralelamente, o jovem tem somado popularidade nas redes sociais, onde já ultrapassa 94 mil seguidores, um crescimento acelerado desde o início da polémica.

 

Liliana está nas ‘bocas do mundo’ devido ao seu percurso no Secret Story. É que a concorrente terminou uma relação de quatro anos, depois de ser pedida em casamento, por causa de outro homem: Fábio. E isto aconteceu pouco tempo depois de se mostrar radiante por estar noiva de Zé.

E agora há uma frase de Liliana na gala de estreia do programa que está a correr o Mundo. Liliana parece que adivinhou que a relação com o noivo Zé não tinha futuro. Terá sido uma premonição?

Em plena gala de estreia Liliana falou no confessionário com Cristina Ferreira e afirmou: «Quando for para aí para fora, nem boda nem homem», declarou. A verdade é que a profecia viria a concretizar-se.

Veja o vídeo do momento.

Segredo de Liliana é revelado e todos ficam em choque

A casa do Secret Story está ao rubro e esta é uma noite histórica: Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição.

Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio. 

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. 

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País. 

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana. 

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu. 

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala deste domingo ela terminou tudo. 

Percorra a galeria de fotografias com as imagens da história de amor de Zé e Liliana, que entretanto chegou ao fim. 

