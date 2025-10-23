Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

José Andrade, mais conhecido por Zé, esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e quebrou o silêncio sobre a sua relação com Liliana, que terminou com ela ainda dentro da casa do Secret Story, após a aproximação a outro concorrente, Fábio.

Questionado sobre Liliana ainda mexia com o seu coração, Zé garantiu: «Já mexe mesmo muito pouco, depois de tudo o que se passou, isto foi tudo muito rápido e eu tive que me levantar demasiado rápido».

«Não está totalmente sarado, é um processo, mas já não mexe tanto. É deixar de amar, porque esta pessoa mostrou-me ser algo completamente diferente. Estou desiludido», sublinhou Zé.

Quanto a uma possível reconciliação, o ex-noivo descartou essa possibilidade: «Já não há esperança, essa já morreu, é impossível eu voltar para a Liliana, não só pela traição, mas pelo que ela mostrou de carácter. Começou a pintar um cenário diferente de mim e magoou-me mais do que a traição».

Zé esclarece se traiu ou não Liliana

Zé aproveitou a entrevista para esclarecer os rumores de que terá traído Liliana há uns anos e garantiu: «Não houve traição física, nessa altura ela ainda vinha muito ansiosa da relação anterior». Contudo, confessou: «Não fui o melhor namorado, deixei-a muitas vezes sozinha a chorar».

Quanto a uma eventual conversa quando Liliana sair do Secret Story, Zé mostrou-se tranquilo: «Já não tenho medo nem me afeta tanto ter essa conversa, vou estar muito tranquilo e sei que já não a vai afetar tanto. Neste momento já não quero tanto como antes, mas sinto que mereço que ela venha falar comigo. Mas se não vier já estou mais resolvido».

