Quem diria? Zé, o ex-noivo de Liliana, já foi futebolista - a foto que comprova

Poucos sabiam, mas Zé Andrade teve uma vida bem diferente antes de se tornar conhecido como o ex-noivo de Liliana. O jovem já foi jogador de futebol, e há uma imagem que prova essa faceta inesperada.

O jovem completa esta sexta-feira, dia 17 de outubro, mais um ano de vida. Entre as várias mensagens de parabéns que recebeu ao longo do dia, uma em particular chamou a atenção. Um amigo de Zé recorreu aos stories do Instagram para partilhar uma fotografia antiga que mostra os dois em campo, durante um jogo. A publicação vinha acompanhada da legenda: «Parabéns, meu menino. Desde sempre e para sempre. Bons tempos.»

A imagem rapidamente gerou curiosidade entre os seguidores, revelando uma faceta até agora desconhecida de Zé, a ligação ao desporto e aos tempos em que o futebol fazia parte da sua vida.

Mesmo sem ter entrado na casa do Secret Story 9, Zé continua a dar que falar nas redes sociais, seja pelo seu passado, pelas mensagens de apoio que recebe ou pela atenção constante do público.