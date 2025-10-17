Quem diria? Zé, o ex-noivo de Liliana, já foi futebolista - a foto que comprova

Ao Minuto

18:27
Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó» - Big Brother
04:57

Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó»

18:26
Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera - Big Brother
01:00

Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera

18:15
Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
03:58

Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo

18:03
Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso» - Big Brother
03:06

Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso»

17:57
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras - Big Brother
01:42

Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras

17:44
Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?» - Big Brother
01:57

Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?»

17:09
Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou? - Big Brother
01:56

Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?

16:47
Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende - Big Brother
04:21

Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende

16:14
Em desabafo, Pedro Jorge e Leandro partilham da mesma opinião: «Nada me faria desistir» - Big Brother
02:24

Em desabafo, Pedro Jorge e Leandro partilham da mesma opinião: «Nada me faria desistir»

15:33
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera - Big Brother
01:20

Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera

15:11
Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém» - Big Brother
02:03

Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém»

15:06
Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes - Big Brother
01:34

Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes

14:41
Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana» - Big Brother
03:22

Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana»

14:06
Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge - Big Brother
04:28

Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge

13:46
Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo» - Big Brother
06:15

Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo»

13:42
Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela» - Big Brother
06:15

Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela»

13:37
Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa - Big Brother
06:32

Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa

12:45
Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas» - Big Brother
05:03

Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas»

12:28
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante - Big Brother
01:10

Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante

12:27
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio - Big Brother
01:14

Liliana faz dança sensual em cima de Fábio

12:25
Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan - Big Brother
02:08

Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan

12:23
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi - Big Brother
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

12:19
Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente - Big Brother
01:17

Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente

12:17
Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel - Big Brother
01:35

Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel

12:13
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...» - Big Brother
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Quem diria? Zé, o ex-noivo de Liliana, já foi futebolista - a foto que comprova

  • Secret Story
  • Há 3h e 4min
Quem diria? Zé, o ex-noivo de Liliana, já foi futebolista - a foto que comprova - Big Brother

Muito antes de ganhar destaque público, Zé, ex-noivo de Liliana, já dava nas vistas… dentro das quatro linhas.

Poucos sabiam, mas Zé Andrade teve uma vida bem diferente antes de se tornar conhecido como o ex-noivo de Liliana. O jovem já foi jogador de futebol, e há uma imagem que prova essa faceta inesperada.

O jovem completa esta sexta-feira, dia 17 de outubro, mais um ano de vida. Entre as várias mensagens de parabéns que recebeu ao longo do dia, uma em particular chamou a atenção. Um amigo de Zé recorreu aos stories do Instagram para partilhar uma fotografia antiga que mostra os dois em campo, durante um jogo. A publicação vinha acompanhada da legenda: «Parabéns, meu menino. Desde sempre e para sempre. Bons tempos.»

A imagem rapidamente gerou curiosidade entre os seguidores, revelando uma faceta até agora desconhecida de Zé, a ligação ao desporto e aos tempos em que o futebol fazia parte da sua vida.

Mesmo sem ter entrado na casa do Secret Story 9, Zé continua a dar que falar nas redes sociais, seja pelo seu passado, pelas mensagens de apoio que recebe ou pela atenção constante do público.

Veja agora a foto na galeria que preparámos para si.

Relacionados

Zé, ex-noivo de Liliana, é surpreendido por mensagem marcante de ex-concorrente

Amiga apoiou Liliana na gala. Mas poucos repararam na mensagem especial que enviou agora ao ex-noivo, Zé

A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante
Temas: Ze Liliana

Fora da Casa

Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Há 42 min
Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Há 56 min
«Mexeu na cara»? Sem tabus, Bernardina Brito reage a chuva de críticas: «Incomodo porque estou mais bonita»

«Mexeu na cara»? Sem tabus, Bernardina Brito reage a chuva de críticas: «Incomodo porque estou mais bonita»

Há 1h e 34min
Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

Há 1h e 42min
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

Há 1h e 45min
Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Há 1h e 58min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
03:41

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»

Hoje às 11:28
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Hoje às 11:08
Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Hoje às 10:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

Hoje às 12:23
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
01:10

Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante

Hoje às 12:28
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Há 42 min
Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Há 56 min
«Mexeu na cara»? Sem tabus, Bernardina Brito reage a chuva de críticas: «Incomodo porque estou mais bonita»

«Mexeu na cara»? Sem tabus, Bernardina Brito reage a chuva de críticas: «Incomodo porque estou mais bonita»

Há 1h e 34min
Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

Há 1h e 42min
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

Há 1h e 45min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

Hoje às 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

Hoje às 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

Ontem às 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

Ontem às 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

Hoje às 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

Hoje às 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

Hoje às 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

Ontem às 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Noiva de Daniel Guerreiro, Soraia Moreira fala sobre o casamento!

Noiva de Daniel Guerreiro, Soraia Moreira fala sobre o casamento!

Há 2h e 19min
Jéssica Vieira levanta o véu sobre o futuro: "Vem muita coisa boa por aí!"

Jéssica Vieira levanta o véu sobre o futuro: "Vem muita coisa boa por aí!"

Há 2h e 58min
Jéssica Vieira vive "tarde cheia de amor" e garante: "É para repetir, sem dúvida"

Jéssica Vieira vive "tarde cheia de amor" e garante: "É para repetir, sem dúvida"

Há 3h e 14min
Em dia especial, Soraia Moreira partilha novidade: "Temos várias ideias"

Em dia especial, Soraia Moreira partilha novidade: "Temos várias ideias"

Hoje às 09:58
Ao fim de 21 anos, Ana Barbosa anuncia regresso: "Até o meu marido vai ver"

Ao fim de 21 anos, Ana Barbosa anuncia regresso: "Até o meu marido vai ver"

Ontem às 09:57
Ver Mais Outros Sites