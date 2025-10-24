Reconciliação?: Estas são as primeiras palavras que Zé vai dizer a Liliana

Na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro, Zé Andrade voltou a mostrar a serenidade e o carácter que têm conquistado o público. Em conversa exclusiva com Joana Sequeira da equipa digital da TVI, o jovem falou abertamente sobre o que sente e sobre o que diria à ex-noiva Liliana, que terminou o noivado dentro da casa do Secret Story 9.

Quando questionado sobre o que diria a Liliana caso tivesse oportunidade de falar com ela fora da casa, Zé respondeu de forma contida, mas carregada de emoção: «Não tenho ideia de nada, porque lá está, não sei se isso vai acontecer sequer. Mas, neste momento, o que eu tenho em mente seria mostrar-lhe o que me fez sofrer, porque sinto que ela merece saber isso, merece saber o que me fez sofrer, porque ela não tem mesmo noção disso.»

Sem nunca recorrer a ataques ou críticas diretas, o jovem mostrou, uma vez mais, maturidade e respeito, mesmo depois de ter vivido uma das situações mais dolorosas e mediáticas da edição. Quanto a uma possível reconciliação, Zé não se manifestou: para já, apenas quer que Liliana tome consciência da dor que lhe causou.

Veja a entrevista completa aqui:



