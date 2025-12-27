Sem dó nem piedade: Zé partilha fotografia com Liliana, mas a cara dela é substituída

O ex-noivo de Liliana publicou várias imagens no Instagram e uma delas acabou por gerar polémica. Na fotografia, captada no dia da estreia do reality show, o rosto de Liliana surge substituído pelo de um homem, um pormenor que rapidamente despertou a atenção dos fãs. No storie partilhado por Zé Pedro, surgem várias fotografias, mas é essa a imagem que se destaca. A acompanhar a partilha, Zé deixou ainda uma mensagem dirigida a um amigo: «Obrigado 😂».

Liliana entrou nesta edição do Secret Story com o segredo de que o namorado lhe tinha pedido em casamento durante a gala de estreia. Atualmente, e de costas voltadas, Liliana e Fábio mantêm uma relação. Já Zé Andrade continua próximo de vários ex-concorrentes do Secret Story 9.

Veja a imagem.