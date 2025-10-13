Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Ao Minuto

22:46
«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro - Big Brother
04:37

«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro

22:35
Concorrentes elegem os mais populares do Secret Story 9 e a decisão gera polémica dentro da casa - Big Brother
03:42

Concorrentes elegem os mais populares do Secret Story 9 e a decisão gera polémica dentro da casa

22:30
Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia» - Big Brother
03:40

Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia»

22:22
«Eu acho que o Pedro é uma pessoa agressiva»: Fábio implacável com Pedro - Big Brother
04:19

«Eu acho que o Pedro é uma pessoa agressiva»: Fábio implacável com Pedro

22:16
Fala de forma diferente para as mulheres? Concorrentes apontam o dedo a Pedro Jorge - Big Brother
03:27

Fala de forma diferente para as mulheres? Concorrentes apontam o dedo a Pedro Jorge

22:05
«Ele para um homem, vê-se bem que baixa a crista»: Dylan não perdoa Pedro Jorge - Big Brother
03:20

«Ele para um homem, vê-se bem que baixa a crista»: Dylan não perdoa Pedro Jorge

22:00
Dylan perde a paciência na ‘Cadeira Quente’ e promete “comer o miolo” a Pedro Jorge - Big Brother
03:38

Dylan perde a paciência na ‘Cadeira Quente’ e promete “comer o miolo” a Pedro Jorge

21:50
Está de volta! Esta figura emblemática do Secret Story regressou e já está a dar que falar - Big Brother
01:13

Está de volta! Esta figura emblemática do Secret Story regressou e já está a dar que falar

20:05
De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno - Big Brother
05:07

De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno

20:02
«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio? - Big Brother
02:50

«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio?

20:00
Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro - Big Brother
03:42

Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro

19:49
Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala - Big Brother
04:09

Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala

19:27
«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina - Big Brother
05:02

«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina

19:24
«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge - Big Brother
05:02

«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge

19:09
Isolado no quarto, Leandro desaba em lágrimas: «Fiquei emocionado porque...» - Big Brother
02:02

Isolado no quarto, Leandro desaba em lágrimas: «Fiquei emocionado porque...»

19:01
Sem filtros, Mariana acusa concorrente de ter sido 'nojenta' e vai mais longe - Big Brother
04:21

Sem filtros, Mariana acusa concorrente de ter sido 'nojenta' e vai mais longe

18:49
«Prefiro salvaguardar-me e...»: Farto do 'vai e vem', Dylan toma atitude em relação a Vera? - Big Brother
01:57

«Prefiro salvaguardar-me e...»: Farto do 'vai e vem', Dylan toma atitude em relação a Vera?

18:43
«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês? - Big Brother
04:23

«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês?

18:35
Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa - Big Brother

Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

18:33
«Tu não vales nada»: As imagens completas da alta tensão entre Marisa Susana e Bruno Simão - Big Brother
03:26

«Tu não vales nada»: As imagens completas da alta tensão entre Marisa Susana e Bruno Simão

18:02
«Ele não olhou meios para atingir os fins que era ficar com a Liliana»: Dylan fala de Fábio - Big Brother
01:00

«Ele não olhou meios para atingir os fins que era ficar com a Liliana»: Dylan fala de Fábio

17:31
«Tu estás é à espera que eu me levante e...»: Leandro e Rui em bate-boca - Big Brother
02:19

«Tu estás é à espera que eu me levante e...»: Leandro e Rui em bate-boca

17:21
«As tuas atitudes são de alguém que não tem o tico e o teco»: Estala o confronto entre Rui e Marisa Susana - Big Brother
01:34

«As tuas atitudes são de alguém que não tem o tico e o teco»: Estala o confronto entre Rui e Marisa Susana

17:10
«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge - Big Brother

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

16:58
Pedro e Marisa Susana autointitulam-se de 'trovoada' da casa: «Não olha a meios para atingir os fins» - Big Brother
01:24

Pedro e Marisa Susana autointitulam-se de 'trovoada' da casa: «Não olha a meios para atingir os fins»

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

  Secret Story
  Hoje às 17:42
Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal» - Big Brother

Depois do fim do noivado com Liliana, Zé dá a volta por cima: novo emprego, conta verificada e quase 100 mil fãs!

A estreia da nova edição do “Secret Story” ficou marcada por um dos momentos mais comentados do ano: o fim do noivado de Zé Andrade e Liliana Oliveira. O jovem, que trabalhava como responsável operacional e gestor desportivo no FC Porto, despediu-se do cargo para abraçar a experiência televisiva, mas ficou à porta. No entanto, a decisão revelou-se um verdadeiro ponto de viragem.

Zé Andrade regressou ao mercado de trabalho, assumindo agora novas funções como Sales Manager na equipa 'Brunol Fitness'. Um sales manager é um gerente de vendas responsável por definir metas, estratégias e objetivos de vendas para a equipa. Veja aqui.

Paralelamente, o jovem tem somado popularidade nas redes sociais, onde já ultrapassa 98 mil seguidores, um crescimento acelerado desde o início da polémica do fim do noivado com Liliana..

Numa publicação partilhada pela conta de instagram da empresa, pode ver-se Zé integrado na equipa. Na descrição, está escrito: «No meio de planos de treino, nutrição e reuniões, tirámos um dia para o mais importante: reforçar a união, alinhar a visão e recarregar energia».

«A Team Brunol não é só quem ajuda milhares de pessoas a mudar o corpo… é quem todos os dias trabalha para mudar vidas. 2026 está à porta, e nós estamos a preparar algo inédito em portugal», termina o PT.

 

 

Recorde a história do ex-casal Liliana e Zé:

Durante a gala de estreia, e perante o público em estúdio, Zé protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite ao pedir Liliana Oliveira em casamento. A história de amor, contudo, não teve final feliz. Liliana acabou por se aproximar de Fábio dentro da casa e, em direto, colocou um ponto final na relação de quatro anos. 

Liliana está nas ‘bocas do mundo’ devido ao seu percurso no Secret Story. É que a concorrente terminou uma relação de quatro anos, depois de ser pedida em casamento, por causa de outro homem: Fábio. E isto aconteceu pouco tempo depois de se mostrar radiante por estar noiva de Zé.

Há uma frase de Liliana na gala de estreia do programa que está a correr o Mundo. Liliana parece que adivinhou que a relação com o noivo Zé não tinha futuro. Terá sido uma premonição?

Em plena gala de estreia Liliana falou no confessionário com Cristina Ferreira e afirmou: «Quando for para aí para fora, nem boda nem homem», declarou. A verdade é que a profecia viria a concretizar-se.

Veja o vídeo do momento.

Segredo de Liliana é revelado e todos ficam em choque

A casa do Secret Story está ao rubro e esta é uma noite histórica: Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição.

Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio. 

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. 

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País. 

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana. 

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu. 

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala deste domingo ela terminou tudo. 

Percorra a galeria de fotografias com as imagens da história de amor de Zé e Liliana, que entretanto chegou ao fim. 

