Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

A estreia da nova edição do “Secret Story” ficou marcada por um dos momentos mais comentados do ano: o fim do noivado de Zé Andrade e Liliana Oliveira. O jovem, que trabalhava como responsável operacional e gestor desportivo no FC Porto, despediu-se do cargo para abraçar a experiência televisiva, mas ficou à porta. No entanto, a decisão revelou-se um verdadeiro ponto de viragem.

Zé Andrade regressou ao mercado de trabalho, assumindo agora novas funções como Sales Manager na equipa 'Brunol Fitness'. Um sales manager é um gerente de vendas responsável por definir metas, estratégias e objetivos de vendas para a equipa. Veja aqui.

Paralelamente, o jovem tem somado popularidade nas redes sociais, onde já ultrapassa 98 mil seguidores, um crescimento acelerado desde o início da polémica do fim do noivado com Liliana..

Numa publicação partilhada pela conta de instagram da empresa, pode ver-se Zé integrado na equipa. Na descrição, está escrito: «No meio de planos de treino, nutrição e reuniões, tirámos um dia para o mais importante: reforçar a união, alinhar a visão e recarregar energia».

«A Team Brunol não é só quem ajuda milhares de pessoas a mudar o corpo… é quem todos os dias trabalha para mudar vidas. 2026 está à porta, e nós estamos a preparar algo inédito em portugal», termina o PT.

Durante a gala de estreia, e perante o público em estúdio, Zé protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite ao pedir Liliana Oliveira em casamento. A história de amor, contudo, não teve final feliz. Liliana acabou por se aproximar de Fábio dentro da casa e, em direto, colocou um ponto final na relação de quatro anos.

Liliana está nas ‘bocas do mundo’ devido ao seu percurso no Secret Story. É que a concorrente terminou uma relação de quatro anos, depois de ser pedida em casamento, por causa de outro homem: Fábio. E isto aconteceu pouco tempo depois de se mostrar radiante por estar noiva de Zé.

Há uma frase de Liliana na gala de estreia do programa que está a correr o Mundo. Liliana parece que adivinhou que a relação com o noivo Zé não tinha futuro. Terá sido uma premonição?

Em plena gala de estreia Liliana falou no confessionário com Cristina Ferreira e afirmou: «Quando for para aí para fora, nem boda nem homem», declarou. A verdade é que a profecia viria a concretizar-se.

Segredo de Liliana é revelado e todos ficam em choque

A casa do Secret Story está ao rubro e esta é uma noite histórica: Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição.

Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio.

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento.

