Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca

Zé Pedro Andrade, voltou a dar que falar ao partilhar uma fotografia que rapidamente captou a atenção dos seguidores: em tronco nu, num jacuzzi a beber champanhe. A publicação não passou despercebida e gerou uma verdadeira onda de reações.

Na imagem, o ex-noivo de Liliana Oliveira surge sorridente e em tronco nu, a desfrutar de um momento de descontração num jacuzzi. O nortenho não poupou nos detalhes: garrafas de champanhe e velas acesas. Este cenário romântico e sensual, deu que falar, será que o "noivo abandonado" já encontrou a sua cara metade? Os comentários já começaram a surgir.

Entre elogios comentários humotísticos, o Instagram de Zé Pedro "bombou": «Ai meu Deus, que lindo», «Casa-te comigo», «Gostoso», «Nem parece o mesmo, grande transformação» e «Assim é para provocar enfartes às meninas», são apenas algumas das muitas reações deixadas pelos seguidores, que não esconderam o entusiasmo perante a partilha sensual.

Veja a publicação.