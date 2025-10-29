Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Ao Minuto

17:15
Marisa dá pista a Ana sobre segredo? Veja o que aconteceu - Big Brother
03:07

Marisa dá pista a Ana sobre segredo? Veja o que aconteceu

16:25
Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...» - Big Brother
10:17

Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...»

16:13
Ordem da Voz acaba com comida escondida na casa - Big Brother
10:42

Ordem da Voz acaba com comida escondida na casa

15:59
Voz dá ‘puxão de orelhas’ aos concorrentes. Saiba o motivo - Big Brother
06:53

Voz dá ‘puxão de orelhas’ aos concorrentes. Saiba o motivo

15:41
Gritos, tensão e muitas acusações: Discussão entre Liliana e Ana sai fora do controlo - Big Brother
05:08

Gritos, tensão e muitas acusações: Discussão entre Liliana e Ana sai fora do controlo

15:29
Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…» - Big Brother
03:19

Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…»

15:20
«Ganha vergonha»: Ana perde a paciência com Pedro Jorge - Big Brother
03:27

«Ganha vergonha»: Ana perde a paciência com Pedro Jorge

15:08
Última Hora: Pedro Jorge, Leandro e Marisas recebem avião de apoio - Big Brother
02:39

Última Hora: Pedro Jorge, Leandro e Marisas recebem avião de apoio

14:23
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa - Big Brother
04:17

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

13:51
Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo - Big Brother
08:21

Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo

12:46
Barraco. Raquel vira-se contra Marisa Susana: «Disse que tinha dentes amarelos» - Big Brother
04:44

Barraco. Raquel vira-se contra Marisa Susana: «Disse que tinha dentes amarelos»

12:17
Inédito: Liliana e Fábio recebem avião de apoio - Big Brother
01:55

Inédito: Liliana e Fábio recebem avião de apoio

12:04
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada - Big Brother
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

11:38
Marisa Susana não tem dúvidas: As chapadas de Vera a Dylan foram bem dadas - Big Brother
02:57

Marisa Susana não tem dúvidas: As chapadas de Vera a Dylan foram bem dadas

11:37
Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental» - Big Brother
04:27

Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»

11:19
«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã - Big Brother
01:16

«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã

11:12
Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo» - Big Brother
06:40

Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo»

10:53
Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho - Big Brother
02:39

Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho

10:51
A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira - Big Brother

A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

10:46
Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai» - Big Brother
01:45

Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai»

10:37
Caos no pequeno-almoço: Leandro explode em conversa com Marisa Susana - Big Brother
01:31

Caos no pequeno-almoço: Leandro explode em conversa com Marisa Susana

10:31
«Tu és um cobarde!» Bruna grita com Pedro ao defender Marisa - Big Brother
02:35

«Tu és um cobarde!» Bruna grita com Pedro ao defender Marisa

10:26
Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber - Big Brother

Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

10:22
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele - Big Brother
07:30

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

10:16
As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha - Big Brother

As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

  • Secret Story
  • Há 19 min
Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única - Big Brother

Após acabar o noivado com Liliana, Zé já seguiu em frente.

José Andrade, mais conhecido por Zé, nunca chegou a entrar na casa do Secret Story, mas já foi mais falado cá fora do que muitos concorrentes lá dentro. Após ter garantido que não voltaria mais para Liliana, concorrente desta edição, o ex-noivo seguiu em frente e surgiu em boa companhia, com os fãs a aplaudir. 

«Fico super Feliz de ver o Zé entre vocês. Ele merece tudo de bom. Que Deus o abençoe e ajude a seguir a sua vida. Parabéns a todos que estão a apoiá-lo», lê-se na caixa de comentários de uma publicação no Instagram. 

 

Em causa está uma partilha em que Zé se mostra ao lado de ex-concorrentes do mundo dos reality-shows no jogo do Sporting, em Alvalade. 

Flávio Furtado - atual comentador do Secret Story - Marta Gil e João Ricardo acompanharam Zé neste momento divertido. O grupo mostrou-se animado e descontraído, partilhando sorrisos e momentos de boa disposição. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do momento. 

Relacionados

Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

João Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira. O comentário que está a dar que falar
Temas: Liliana

Fora da Casa

Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Há 27 min
Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Há 1h e 17min
Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Há 1h e 17min
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Há 1h e 17min
João Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira. O comentário que está a dar que falar

João Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira. O comentário que está a dar que falar

Há 2h e 15min
Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Há 2h e 30min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

Hoje às 12:04
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele
07:30

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

Hoje às 10:22
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Hoje às 09:37
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Hoje às 11:14
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa
04:17

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

Há 3h e 13min
Ver Mais

Notícias

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Há 19 min
Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Há 27 min
Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Há 1h e 17min
Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Há 1h e 17min
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Há 1h e 17min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ontem às 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

27 out, 10:21
Ver Mais Outros Sites