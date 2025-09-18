Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

«Acho que este é o limite»: Zé reage sem tabus às imagens da noiva Liliana com Fábio

A estreia da nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos ficou marcada por um momento que ninguém esquece: Zé pediu Liliana em casamento, mas só ela entrou na casa mais vigiada do País, ele ficou à porta.

No entanto, apesar de não ser concorrente, Zé é agora dos nomes mais falados do momento, por ver a noiva cada vez mais próxima de outro concorrente lá dentro, Fábio.

Liliana já esclareceu que apenas vê Fábio como um amigo e que se sente «em casa» com ele, mas a proximidade e momentos íntimos constantes dos dois deixam dúvidas.

Zé esteve presente no Última Hora e Diário do Secret Story, na tarde desta quarta-feira e viu algumas imagens dos dois, mostrando-se incomodado com a situação.

