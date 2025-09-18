Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

A estreia da nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos ficou marcada por um momento que ninguém esquece: Zé pediu Liliana em casamento, mas só ela entrou na casa mais vigiada do País, ele ficou à porta.
No entanto, apesar de não ser concorrente, Zé é agora dos nomes mais falados do momento, por ver a noiva cada vez mais próxima de outro concorrente lá dentro, Fábio.
Liliana já esclareceu que apenas vê Fábio como um amigo e que se sente «em casa» com ele, mas a proximidade e momentos íntimos constantes dos dois deixam dúvidas.
Zé esteve presente no Última Hora e Diário do Secret Story, na tarde desta quarta-feira e viu algumas imagens dos dois, mostrando-se incomodado com a situação.
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens desta história peculiar.