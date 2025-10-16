Zé ainda sofre? Cara da TVI fala sobre o 'coração' do ex-noivo de Liliana

O noivado e a relação de quatro anos entre Liliana Oliveira e Zé Andrade terminaram por decisão da concorrente, em direto na gala do passado domingo, dia 5 de outubro. No programa Dois às 10 desta quarta-feira, 15 de outubro, Cinha Jardim comentou a situação e mostrou preocupação com o estado emocional do ex-noivo: «Eu acho que ele continua a sofrer, porque ninguém deixa de gostar de uma pessoa de um dia para o outro. Ninguém gostava de passar isto publicamente.»

Cristina Ferreira recordou o impacto que a separação teve nas redes sociais e como Zé acabou por receber apoio: «E até te vou dizer que depois até teve um apoio imenso de muita gente.». Gonçalo Quinaz reforçou que a popularidade de Zé nas redes sociais cresceu significativamente desde o término: «Aliás, em termos de redes sociais, ele teve mais crescimento do que a Liliana», referindo-se aos mais de 100 mil seguidores no Instagram do ex-concorrente.

Cinha Jardim acrescentou ainda: «As pessoas gostam sempre do coitadinho ou daquele que fica mais em baixo. Portanto agora, tem um emprego novo…»

O momento também deu origem a uma sugestão de Cláudio Ramos para que Zé voltasse ao programa: «Agora, devia vir aqui mostrar que está bem da vida. Já passou o capítulo, podia vir falar da nova profissão dele... eu inclusive enviei uma mensagem ao Futebol Clube do Porto para lhe darem de novo o emprego.»

Ainda assim, Cinha Jardim destacou que o processo emocional não é simples: «Não pode ainda ter passado o capítulo. Ele não esqueceu e está a passar um mau bocado, de certeza.»

Após o término, Zé regressou às redes sociais, onde já soma mais de 100 mil seguidores, e iniciou um novo projeto profissional, mostrando que procura seguir em frente e reinventar-se. Entre a exposição mediática, a separação pública e a nova fase profissional, Zé tenta reconstruir a sua vida, demonstrando resiliência e vontade de seguir em frente apesar das dificuldades.