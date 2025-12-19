Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé não entrou na casa mais vigiada do País, mas continua a ser parte de um dos temas mais falados desta edição do Secret Story. Após o término do noivado com Liliana, o jovem ganhou destaque não só pelo desgosto do fim da relação, mas também pelas novas amizades que formou com ex-concorrentes que foram saindo da casa, incluindo Dylan, com quem viajou recentemente até ao Algarve.

Na noite de quinta-feira, 18 de dezembro, Dylan partilhou nas stories do Instagram um vídeo em que Zé aparece atento ao Especial do Secret Story. Durante a gravação, Dylan brincou com o amigo: «Zé, nem aqui?», ao que o ex-noivo respondeu: «Mano, é o vício». Dylan continuou a provocação: «Vens para o Algarve ver o Secret Story».