Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ao Minuto

22:56
Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!» - Big Brother
01:41

Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»

22:43
«Uma pessoa que me chamou galdéria!?»: Liliana dispara para o casal e estes reagem - Big Brother
02:22

«Uma pessoa que me chamou galdéria!?»: Liliana dispara para o casal e estes reagem

22:41
Leandro reage aos gritos entre Marisa e Liliana: «Isto sim é baixo nível» - Big Brother
02:22

Leandro reage aos gritos entre Marisa e Liliana: «Isto sim é baixo nível»

22:28
Afinal, Liliana foi ou não empurrada por Fábio? Pedro acha que sim e a gritaria reina na casa - Big Brother
01:30

Afinal, Liliana foi ou não empurrada por Fábio? Pedro acha que sim e a gritaria reina na casa

22:24
A ferver! Frase polémica de Liliana sobre Marisa leva as duas aos gritos: «Baixaria (....) Tu não vales nada» - Big Brother
03:51

A ferver! Frase polémica de Liliana sobre Marisa leva as duas aos gritos: «Baixaria (....) Tu não vales nada»

22:16
Frase da Voz instala o caos entre os concorrentes. E o acusado? É Leandro - Big Brother
01:48

Frase da Voz instala o caos entre os concorrentes. E o acusado? É Leandro

22:14
«Lá fora não tem amigos. Amigos como ele, nem eu queria»: Frase de Marisa sobre Fábio leva Pedro a ser julgado - Big Brother
02:56

«Lá fora não tem amigos. Amigos como ele, nem eu queria»: Frase de Marisa sobre Fábio leva Pedro a ser julgado

22:06
Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos - Big Brother
03:01

Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos

22:04
Inês é surpreendida por uma mensagem do exterior e não contém as lágrimas - Big Brother
03:14

Inês é surpreendida por uma mensagem do exterior e não contém as lágrimas

21:58
«Aproveitou-se da tua fragilidade?»: Pedro questiona Marisa sobre Leandro - Big Brother
05:09

«Aproveitou-se da tua fragilidade?»: Pedro questiona Marisa sobre Leandro

20:03
Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter» - Big Brother
04:11

Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»

19:58
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos? - Big Brother
04:49

«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?

19:42
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora - Big Brother
04:35

«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora

19:40
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente - Big Brother
06:05

Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente

19:27
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem - Big Brother
03:07

«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem

19:19
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana - Big Brother
04:52

«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana

18:59
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo - Big Brother
06:51

Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo

18:41
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece - Big Brother
04:32

Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece

18:28
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage - Big Brother
06:03

"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage

18:10
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque - Big Brother
03:47

Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque

18:09
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes - Big Brother
03:47

Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes

16:35
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada" - Big Brother
01:07

O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"

16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado... - Big Brother
03:26

Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...

15:53
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...» - Big Brother
06:10

A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...»

14:55
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana - Big Brother
07:07

«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

  • Secret Story
  • Ontem às 22:02
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova - Big Brother

Ex-noivo de Liliana, Zé não resistiu e foi apanhado por Dylan a ver o Especial do Secret Story: «É o vício».

Zé não entrou na casa mais vigiada do País, mas continua a ser parte de um dos temas mais falados desta edição do Secret Story. Após o término do noivado com Liliana, o jovem ganhou destaque não só pelo desgosto do fim da relação, mas também pelas novas amizades que formou com ex-concorrentes que foram saindo da casa, incluindo Dylan, com quem viajou recentemente até ao Algarve.

Na noite de quinta-feira, 18 de dezembro, Dylan partilhou nas stories do Instagram um vídeo em que Zé aparece atento ao Especial do Secret Story. Durante a gravação, Dylan brincou com o amigo: «Zé, nem aqui?», ao que o ex-noivo respondeu: «Mano, é o vício». Dylan continuou a provocação: «Vens para o Algarve ver o Secret Story».

No vídeo, Liliana aparece na televisão, ao lado do atual namorado. Veja o momento aqui:

 

Relacionados

Zé, ex-noivo de Liliana, reage a palavras de ex-concorrente: «A Liliana não traiu o Zé. Ela...»

Triste por Zé, Mãe de Liliana dá a cara pela primeira vez para falar sobre a filha

Exclusivo SS9: Há romance entre Mariana e Zé, o ex-noivo de Liliana? Esta foi a resposta da ex-concorrente
Temas: Ze Liliana

Fora da Casa

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Ontem às 19:58
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Ontem às 18:31
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Ontem às 15:58
Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Ontem às 15:44
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos
03:01

Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos

Ontem às 22:06
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Ontem às 11:49
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»
01:41

Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»

Ontem às 22:56
Ver Mais

Notícias

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Ontem às 18:31
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Ontem às 15:58
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Ontem às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ontem às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Ontem às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Ontem às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Ontem às 11:14
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Ontem às 20:28
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Ontem às 14:40
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Ontem às 14:02
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

18 dez, 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

17 dez, 21:55
Ver Mais Outros Sites