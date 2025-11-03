Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé não chegou a entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 9, mas ficou tão ou mais popular do que os concorrentes. O ex-noivo de Liliana tem uma vasta legião de fãs e agora veio a público uma amizade especial que o jovem nortenho já tinha antes da fama, e que continua a apoiá-lo incondicionalmente.

No Tik Tok, Lara Isabel Ferreira partilhou um vídeo antigo em que surge ao lado de Zé. «Vocês conhecem-no por causa da Casa dos Segredos. Mas eu conheço-o por ser a pessoa que me fazia rir quando estava no meu pior. Adoro-te, Zé», lê-se na legenda do vídeo. «Meu Zezinho. Nunca vais estar sozinho», acrescentou.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

No Instagram, Lara Isabel Ferreira é um verdadeiro fenómeno. Conta com quase 21 mil seguidores, que não resistem às fotos ousadas e sensuais que publica. Além disso, tem algo em comum com Liliana: também estudou psicologia.