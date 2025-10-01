Ao Minuto

Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

  Secret Story
  Há 3h e 50min
Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada» - Big Brother

O jovem fez com que duas caras da TVI entrassem em discórdia para toda a gente ver.

Zé é o 'não concorrente' mais popular da história dos reality-shows em Portugal. Ficou à porta da nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos, mas mesmo assim é um dos nomes mais falados do momento dentro e fora da casa. 

Pediu a namorada, Liliana, em casamento na gala de estreia do programa e viu-a entrar sozinha na casa. Desde aí que ela está cada vez mais íntima de outro concorrente, Fábio, uma situação que tem gerado muitas opiniões nas redes sociais e não só. 

Flávio Furtado publicou uma fotografia com Zé, na sua página de Instagram - tirada este domingo, quando ele foi à casa deixar uma mensagem a Liliana - e houve quem não concordasse com o comentador e se fizesse ouvir. 

 

«Este é o Zé. Um homem que vimos sofrer por amar. Que está a sofrer porque ama. Dividido entre o coração e a razão… Mas no fim, o amor vence sempre. E a vida trata de pôr tudo no lugar certo. Concordas?», escreveu Flávio Furtado.

Susana Dias Ramos, comentadora de reality-shows da TVI - que nesta edição não está em funções - apressou-se a discordar: «Não...o Amor até atrapalha na maior parte das vezes. Atrapalha o pensamento turvado pelo hábito e a paixão!». 

«O que faz um casal é o alinhamento de pensamento. Duas pessoas, diferentes, a quererem a mesma coisa, ao mesmo tempo, unindo assim as suas vidas com um profundo respeito, carinho e cuidado! E depois daí o Amor nasce...», acrescentou a nortenha.

A comentadora sublinhou, referindo-se a Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor...é outra coisa. O único Amor que lhe deve importar neste momento, é o próprio...o outro não existe e está sujeito a uma profunda exploração da imagem do traído e da traidora». 

«Já nem digo mais nada que eu estou desorientada com isto! GRAÇAS A DEUS que não estou a comentar esta dica!!!! Já me tinha saltado uma veia!?, rematou Susana Dias Ramos, visivelmente indignada com toda a situação. 

