Zé quebra o silêncio e surpreende os fãs sobre a relação com os pais da ex-noiva: «Não o merecem»

Em entrevista à revista TV 7 Dias, Zé colocou os pontos nos i's em relação ao contacto com os pais de Liliana. Zé Pedro garantiu que sempre teve uma boa relação com os senhores, tal como também os seus pais sempre tiveram uma boa relação com os pais da ex noiva. «A relação com os pais dela nunca foi má. Os meus pais continuam a gostar dos pais dela e vice-versa, tiveram uma conversa básica e nada de mais», começou por explicar.

De seguida, mostrou também ainda sentir muito carinho por eles e acrescentou também que o respeito e a educação vão sempre prevalecer, pelo menos da sua parte: «Gosto muito deles e, se passar por eles na rua ou os vir numa feira, faço questão de os cumprimentar». A conversa mudou apenas de tom quando o ex noivo de Liliana falou do facto de poderem vir a conviver de forma premeditada: «Obviamente não vou manter o contacto como tive até então, porque é diferente. Não vou deixar de lhes falar ou ser mau para eles, não o merecem», frisou.

A relação não se mantém tão equilibrada quando o assunto é Zé e Liliana. Ambos têm versões diferentes das mensagens trocadas no dia da Gala Final do Secret Story 9. Também Fábio e Zé não demonstram ter interesse em falar um com o outro, ainda que as indiretas sejam notórias.