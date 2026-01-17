Zé quebra o silêncio e surpreende os fãs sobre a relação com os pais da ex-noiva: «Não o merecem»

Ao Minuto

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Zé quebra o silêncio e surpreende os fãs sobre a relação com os pais da ex-noiva: «Não o merecem»

Zé quebra o silêncio e surpreende os fãs sobre a relação com os pais da ex-noiva: «Não o merecem» - Big Brother

Zé Pedro Andrade veio esclarecer todas as dúvidas sobre a suposta relação que ainda mantém com os pais da ex noiva.

Em entrevista à revista TV 7 Dias, Zé colocou os pontos nos i's em relação ao contacto com os pais de Liliana. Zé Pedro garantiu que sempre teve uma boa relação com os senhores, tal como também os seus pais sempre tiveram uma boa relação com os pais da ex noiva.  «A relação com os pais dela nunca foi má. Os meus pais continuam a gostar dos pais dela e vice-versa, tiveram uma conversa básica e nada de mais», começou por explicar.

De seguida, mostrou também ainda sentir muito carinho por eles e acrescentou também que o respeito e a educação vão sempre prevalecer, pelo menos da sua parte: «Gosto muito deles e, se passar por eles na rua ou os vir numa feira, faço questão de os cumprimentar». A conversa mudou apenas de tom quando o ex noivo de Liliana falou do facto de poderem vir a conviver de forma premeditada: «Obviamente não vou manter o contacto como tive até então, porque é diferente. Não vou deixar de lhes falar ou ser mau para eles, não o merecem», frisou.

A relação não se mantém tão equilibrada quando o assunto é Zé e Liliana. Ambos têm versões diferentes das mensagens trocadas no dia da Gala Final do Secret Story 9. Também Fábio e Zé não demonstram ter interesse em falar um com o outro, ainda que as indiretas sejam notórias.

 

 

 

