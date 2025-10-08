Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Ao Minuto

23:39
Vera alerta Fábio sobre Liliana: «Ela está uma pessoa confusa» - Big Brother
02:56

Vera alerta Fábio sobre Liliana: «Ela está uma pessoa confusa»

23:37
Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana - Big Brother
02:35

Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana

23:24
Fábio mostra-se desorientado com segredo de Liliana: «Não existe maior prova de amor» - Big Brother
05:58

Fábio mostra-se desorientado com segredo de Liliana: «Não existe maior prova de amor»

23:23
Fábio já tem opinião sobre Zé. E não é nada positiva: «Ele fez coisas que a traumatizaram» - Big Brother
05:55

Fábio já tem opinião sobre Zé. E não é nada positiva: «Ele fez coisas que a traumatizaram»

23:17
Enquanto Liliana chora, há burburinho sem fim na sala: «Ela disse que ainda o amava» - Big Brother
02:04

Enquanto Liliana chora, há burburinho sem fim na sala: «Ela disse que ainda o amava»

23:16
Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial - Big Brother
03:07

Liliana completamente descontrolada na casa de banho após o fim do Especial

23:11
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação - Big Brother

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

22:38
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana - Big Brother
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

22:37
Imagens exclusivas após a revelação do segredo. Fábio abraça Liliana, que está em pranto - Big Brother
00:34

Imagens exclusivas após a revelação do segredo. Fábio abraça Liliana, que está em pranto

22:37
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez» - Big Brother
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

22:36
Cristina Ferreira deixa mensagem forte a Liliana: «Mais condenável para mim é não seguir a felicidade» - Big Brother
02:37

Cristina Ferreira deixa mensagem forte a Liliana: «Mais condenável para mim é não seguir a felicidade»

22:33
Pedro Jorge não se cala após segredo de Liliana ser descoberto: «Completamente chocante» - Big Brother
07:20

Pedro Jorge não se cala após segredo de Liliana ser descoberto: «Completamente chocante»

22:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente - Big Brother
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

22:23
Fábio admite que ainda não se vê num futuro com Liliana: «Três semanas é muito pouco» - Big Brother
05:43

Fábio admite que ainda não se vê num futuro com Liliana: «Três semanas é muito pouco»

22:17
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família» - Big Brother
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

22:11
Segredo de Liliana é descoberto. Todos de boca aberta, mas Fábio fica cabisbaixo - Big Brother
04:49

Segredo de Liliana é descoberto. Todos de boca aberta, mas Fábio fica cabisbaixo

22:05
Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou - Big Brother

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

22:05
Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio - Big Brother
01:13

Raquel acerta no segredo de Liliana. Os gritos da casa e a cara de choque de Fábio

22:04
Raquel explica como chegou ao segredo de Liliana - Big Brother
05:22

Raquel explica como chegou ao segredo de Liliana

21:59
Raquel carrega no segredo e deixa Liliana em pânico - Big Brother
02:50

Raquel carrega no segredo e deixa Liliana em pânico

21:07
Voz faz comunicado aos concorrentes: «Chegou ao fim» - Big Brother
01:08

Voz faz comunicado aos concorrentes: «Chegou ao fim»

21:05
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...» - Big Brother

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

21:01
Marisa atira a Pedro: «Depois de eu te dizer para teres respeito foste deitar-te para cima delas» - Big Brother
01:37

Marisa atira a Pedro: «Depois de eu te dizer para teres respeito foste deitar-te para cima delas»

21:00
Pedro confronta Marisa: «O teu jogo é andares a fazer festinhas no Bruninho e deitares-te na cama com ele?» - Big Brother
01:37

Pedro confronta Marisa: «O teu jogo é andares a fazer festinhas no Bruninho e deitares-te na cama com ele?»

20:47
Liliana revoltada: «É inadmissível (…) acabei uma relação e já pertenço ao Fábio? Está-me a queimar» - Big Brother
04:48

Liliana revoltada: «É inadmissível (…) acabei uma relação e já pertenço ao Fábio? Está-me a queimar»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

  • Secret Story
  • Há 2h e 42min
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...» - Big Brother

Zé voltou a quebrar o silêncio. Desta vez veio deixar tudo claro sobre as insinuações de Liliana. «Errei, mas…»

Zé, ex-noivo de Liliana, voltou a falar em público, apesar de ter explicado anteriormente que se queria afastar do mediatismo. O jovem quebrou o silêncio após Liliana fazer insinuações de traição. Na rede social X, Zé confirma que errou com a agora ex-noiva, há três anos, mas garante que nunca se envolveu com outra mulher. Além disso, classifica as atitudes de Liliana na casa como deploráveis.

«Para que não fiquem coisas no ar, sim errei com ela há 3 ANOS atrás, embora nunca me tenha envolvido com outra mulher. Apesar de não justificar nada, eu sim era novo e tinha 19 anos. Nunca irei falar das ações dela durante a relação porque considero ser uma atitude deplorável», afirmou Zé.

Na mesma rede social, Zé frisou que só está a falar porque não quer más interpretações.  «Apenas me estou a abrir neste sentido porque o que ela diz, dá aso à imaginação das pessoas, e rapidamente ainda fico eu mal visto. A relação estava bem, e tal como ela diz nos momentos mais racionais, eu mudei-lhe a vida. Acho que isso basta para perceber a realidade». 

Recentemente, Zé já tinha vindo a público lamentar as declarações da ex-noiva que davam a entender que tinha havido traição. «Está a mostrar que é capaz de tudo». 

As declarações polémicas  de Liliana aconteceram num desabafo com Fábio sobre a relação findada com Zé. A concorrente contou que «está preocupada com a família» do agora ex-noivo e até houve espaço para algumas críticas ao agora ex-companheiro. Foi então que insinuou uma traição por parte de Zé: «Tenho dificuldade em confiar, com ele foi o que foi, coisas aconteceram e eu voltei a confiar».

Veja aqui o momento:  

 

Recorde-se que Liliana só terminou a relação com o noivo depois de dias e dias de muita proximidade a Fábio. Foi na gala do último domingo, que Liliana anunciou, em direto, o fim do noivado com Zé. Visivelmente emocionada, a concorrente explicou que a decisão surgiu depois de refletir sobre tudo o que viveu nas últimas semanas, especialmente após a ligação crescente com Fábio.

A concorrente justificou que no domingo anterior, teria prometido ao noivo Zé, perante Portugal inteiro, que iria afastar-se de Fábio e tal não aconteceu. E por isso, decidiu tomar uma decisão.

Liliana revelou ainda que não esperava criar uma ligação tão forte com o colega: “Conheci um Fábio que não estava à espera e, sim, desperta-me interesse.” No confessionário, e em direto, acabou por oficializar o fim da relação com uma frase que emocionou o público: “O melhor para mim é pôr um ponto final.”

Determinada, a concorrente concluiu que pela primeira vez escolheu pensar em si própria: “Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro.” Um momento de coragem que promete marcar a história desta edição do Secret Story 9.

 

 

 

 

 

 

 

