Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

17:10
Ana Cristina e Bruno aos berros: «Vou-te apoiar apesar de te odiar» - Big Brother
06:01

Ana Cristina e Bruno aos berros: «Vou-te apoiar apesar de te odiar»

17:03
Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve» - Big Brother
05:18

Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve»

16:47
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber - Big Brother

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

16:43
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa - Big Brother
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

16:39
Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante» - Big Brother
06:41

Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante»

16:22
Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas» - Big Brother
03:16

Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas»

16:20
Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...» - Big Brother
08:02

Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...»

16:05
Inês irrita-se com acusações de Liliana: «Tens que abrir os olhos amiga» - Big Brother
02:49

Inês irrita-se com acusações de Liliana: «Tens que abrir os olhos amiga»

16:00
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio - Big Brother

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

15:47
Depois de acusações de Marisa Susana, Dylan fala da polémica com Leandro: «Chamar 'panasca' é a mesma coisa que...» - Big Brother
04:34

Depois de acusações de Marisa Susana, Dylan fala da polémica com Leandro: «Chamar 'panasca' é a mesma coisa que...»

15:44
Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso - Big Brother
05:56

Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso

15:32
Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada» - Big Brother
08:44

Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada»

15:22
Um silêncio constrangedor. Fábio e Liliana zangados: «Foste injusta comigo» - Big Brother
11:24

Um silêncio constrangedor. Fábio e Liliana zangados: «Foste injusta comigo»

15:21
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas - Big Brother

Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

14:50
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume» - Big Brother

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

14:48
Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada» - Big Brother
01:03

Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»

14:43
Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me» - Big Brother
02:11

Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me»

14:40
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...» - Big Brother

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

14:40
«Abandonaste-me a partir do momento em que a Vera saiu!»: Liliana passa-se com Fábio - Big Brother
02:44

«Abandonaste-me a partir do momento em que a Vera saiu!»: Liliana passa-se com Fábio

14:38
Fábio implacável com Liliana: «Eu estou aqui para jogar, se não queres perceber, problema teu» - Big Brother
03:31

Fábio implacável com Liliana: «Eu estou aqui para jogar, se não queres perceber, problema teu»

14:35
«Lembraste-te que eu existo? Estou a fazer de otária»: Liliana manda boca a Fábio e os dois discutem - Big Brother
02:44

«Lembraste-te que eu existo? Estou a fazer de otária»: Liliana manda boca a Fábio e os dois discutem

14:32
Pedro Jorge e Ana Cristina pegam-se: «São fracos!» - Big Brother
01:56

Pedro Jorge e Ana Cristina pegam-se: «São fracos!»

14:30
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar» - Big Brother

Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

14:27
Fábio acaba em lágrimas ao ver Liliana a fazer as malas - Big Brother
01:38

Fábio acaba em lágrimas ao ver Liliana a fazer as malas

14:26
Liliana chora enquanto faz a mala. Fábio tenta perceber, mas sem sucesso: «Estou a arrumar as minhas coisas» - Big Brother
03:58

Liliana chora enquanto faz a mala. Fábio tenta perceber, mas sem sucesso: «Estou a arrumar as minhas coisas»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

  Secret Story
  Há 2h e 59min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...» - Big Brother

Zé falou sobre tudo o que têm dito da sua ex-relação com Liliana e esclareceu tudo.

José Andrade, mais conhecido por Zé, esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e quebrou o silêncio sobre a sua relação com Liliana, que terminou com ela ainda dentro da casa do Secret Story, após a aproximação a outro concorrente, Fábio. 

O jovem esclareceu a posição da família de Liliana nesta história toda: «A família vai estar sempre do lado dela, agora isto chama-se educação», começou por referir em conversa com Claudio Ramos e Cristina Ferreira. 

 

«O que eles quiseram fazer ao não enviar a prenda foi mostrar educação e que não compactuam. Mas a família vai estar sempre do lado dela. Já se conseguem desligar, estão a trabalhar, estão bem e as críticas passam um pouco ao lado», sublinhou. 

Já não há amor

Questionado sobre Liliana ainda mexia com o seu coração, Zé garantiu: «Já mexe mesmo muito pouco, depois de tudo o que se passou, isto foi tudo muito rápido e eu tive que me levantar demasiado rápido». 

«Não está totalmente sarado, é um processo, mas já não mexe tanto. É deixar de amar, porque esta pessoa mostrou-me ser algo completamente diferente. Estou desiludido», sublinhou Zé. 

Quanto a uma possível reconciliação, o ex-noivo descartou essa possibilidade: «Já não há esperança, essa já morreu, é impossível eu voltar para a Liliana, não só pela traição, mas pelo que ela mostrou de carácter. Começou a pintar um cenário diferente de mim e magoou-me mais do que a traição». 

Zé esclarece se traiu ou não Liliana

Zé aproveitou a entrevista para esclarecer os rumores de que terá traído Liliana há uns anos e garantiu: «Não houve traição física, nessa altura ela ainda vinha muito ansiosa da relação anterior». Contudo, confessou: «Não fui o melhor namorado, deixei-a muitas vezes sozinha a chorar». 

Quanto a uma eventual conversa quando Liliana sair do Secret Story, Zé mostrou-se tranquilo: «Já não tenho medo nem me afeta tanto ter essa conversa, vou estar muito tranquilo e sei que já não a vai afetar tanto. Neste momento já não quero tanto como antes, mas sinto que mereço que ela venha falar comigo. Mas se não vier já estou mais resolvido». 

Percorra a galeria que preparámos para si com as imagens da entrevista de Zé no 'Dois às 10'. 

 

 

Temas: Liliana Dois às 10

Fora da Casa

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Há 52 min
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Há 1h e 6min
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 1h e 54min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 2h e 49min
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Há 3h e 9min
Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Hoje às 13:14
