Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

José Andrade, mais conhecido por Zé, esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e quebrou o silêncio sobre a sua relação com Liliana, que terminou com ela ainda dentro da casa do Secret Story, após a aproximação a outro concorrente, Fábio.

Zé esclareceu os rumores de que terá traído Liliana há uns anos e garantiu: «Não houve traição física, nessa altura ela ainda vinha muito ansiosa da relação anterior». Contudo, confessou: «Não fui o melhor namorado, deixei-a muitas vezes sozinha a chorar».

Quanto a uma eventual conversa quando Liliana sair do Secret Story, Zé mostrou-se tranquilo: «Já não tenho medo nem me afeta tanto ter essa conversa, vou estar muito tranquilo e sei que já não a vai afetar tanto. Neste momento já não quero tanto como antes, mas sinto que mereço que ela venha falar comigo. Mas se não vier já estou mais resolvido».

Já não há amor

Questionado sobre Liliana ainda mexia com o seu coração, Zé garantiu: «Já mexe mesmo muito pouco, depois de tudo o que se passou, isto foi tudo muito rápido e eu tive que me levantar demasiado rápido».

«Não está totalmente sarado, é um processo, mas já não mexe tanto. É deixar de amar, porque esta pessoa mostrou-me ser algo completamente diferente. Estou desiludido», sublinhou Zé.

Quanto a uma possível reconciliação, o ex-noivo descartou essa possibilidade: «Já não há esperança, essa já morreu, é impossível eu voltar para a Liliana, não só pela traição, mas pelo que ela mostrou de carácter. Começou a pintar um cenário diferente de mim e magoou-me mais do que a traição».

Percorra a galeria que preparámos para si com as imagens da entrevista de Zé no 'Dois às 10'.