Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ao Minuto

21:13
Ana Cristina está de parabéns e recebe presentes da família - Big Brother
03:34

Ana Cristina está de parabéns e recebe presentes da família

21:10
Marisa Susana diz a Liliana e Fábio: «Não vão sair daqui um casal para a vida» - Big Brother
07:41

Marisa Susana diz a Liliana e Fábio: «Não vão sair daqui um casal para a vida»

20:02
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente - Big Brother

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

19:55
Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite - Big Brother
00:18

Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite

19:45
Bruna muito indignada com a sanção coletiva - Big Brother
05:09

Bruna muito indignada com a sanção coletiva

19:37
Liliana acusa Fábio de se aproveitar dela: «Eu não sirvo só para estar à noite...» - Big Brother
05:35

Liliana acusa Fábio de se aproveitar dela: «Eu não sirvo só para estar à noite...»

19:26
Mariana desesperada por Rui querer desistir - Big Brother
03:44

Mariana desesperada por Rui querer desistir

19:21
Nova pista surge na casa e os concorrentes não têm dúvidas: «É filho de um cantor famoso» - Big Brother
03:42

Nova pista surge na casa e os concorrentes não têm dúvidas: «É filho de um cantor famoso»

19:18
Rui chora e pondera abandonar o programa - Big Brother
00:30

Rui chora e pondera abandonar o programa

19:11
Joana muito perto da verdade sobre Vera e Fábio. Eis as melhores imagens - Big Brother
01:51

Joana muito perto da verdade sobre Vera e Fábio. Eis as melhores imagens

18:52
Leandro está desconfiado do segredo de Pedro e Marisa? «Temos muito que conversar» - Big Brother
03:36

Leandro está desconfiado do segredo de Pedro e Marisa? «Temos muito que conversar»

18:51
Marisa e Pedro voltam à casa e há desconfianças no ar: «ouvi os risos» - Big Brother
02:31

Marisa e Pedro voltam à casa e há desconfianças no ar: «ouvi os risos»

18:50
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te» - Big Brother
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

18:49
Marisa e Pedro Jorge conquistam momento a sós. Há beijos, perguntas e explicações - Big Brother
06:35

Marisa e Pedro Jorge conquistam momento a sós. Há beijos, perguntas e explicações

18:26
Ana faz anos, mas é Liliana que acaba em pranto: «Nunca recebi nada de casa» - Big Brother
04:07

Ana faz anos, mas é Liliana que acaba em pranto: «Nunca recebi nada de casa»

18:18
Colegas estranham relação de Liliana e Leandro - Big Brother
05:28

Colegas estranham relação de Liliana e Leandro

18:14
Pedro e Marisa dão novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante - Big Brother
03:41

Pedro e Marisa dão novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante

18:06
Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã - Big Brother
03:42

Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã

18:02
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex - Big Brother
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

17:45
Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?» - Big Brother
08:40

Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?»

17:37
«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque - Big Brother
09:23

«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque

17:19
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia - Big Brother
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

17:16
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece - Big Brother

Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

17:12
Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas - Big Brother
03:05

Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas

17:04
Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha» - Big Brother
04:54

Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana - Big Brother

Zé Andrade despediu-se do FC Porto para entrar na “Casa dos Segredos” com Liliana, mas acabou por ser deixado de fora — e tornou-se um sucesso nas redes sociais.

Após o fim do noivado em direto na gala da TVI, o ex-noivo de Liliana surpreende com a reviravolta: novo emprego, milhares de seguidores e o apoio do público.

A história de Zé Andrade tem dado que falar desde o início da nova edição do “Secret Story 9”. O jovem surpreendeu ao revelar que se despediu do seu emprego no FC Porto por acreditar que iria entrar no reality show da TVI ao lado da então noiva, Liliana.

Tudo aconteceu no dia 5 de outubro, na gala de estreia do programa, quando Zé pediu Liliana em casamento em pleno direto. No entanto, momentos depois, a jovem foi escolhida para entrar sozinha na casa mais vigiada do país. A situação deu origem a um dos momentos mais comentados da temporada.

Mas a reviravolta maior veio pouco depois. Já dentro da casa, Liliana terminou o noivado com Zé, confessando ter desenvolvido sentimentos por Fábio, outro concorrente. O momento, transmitido em direto, deixou o público em choque e fez de Zé uma das figuras mais acarinhadas fora do programa.

 

Apesar da desilusão amorosa, o ex-“responsável operacional e gestor desportivo” do FC Porto não se deixou abater. Zé Andrade soma e segue: desde então, conquistou o apoio dos portugueses, incluindo comentadores e ex-concorrentes do reality show, e viu a sua popularidade disparar nas redes sociais.

Antes da estreia da “Casa dos Segredos”, Zé tinha menos de 10 mil seguidores no Instagram. Agora, conta com mais de 98 mil, tornando-se a pessoa que mais cresceu em seguidores desde o início desta edição. Além disso, mostrou que a vida continua: o jovem partilhou recentemente imagens feliz e sorridente no seu novo cargo como Sales Manager de um personal trainer.

Entre aplausos e mensagens de carinho, Zé Andrade prova que, mesmo sem ter entrado na casa, saiu vencedor no coração dos portugueses.

Em cima, veja as galerias de imagens que preparámos para si.

Relacionados

Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação
Temas: O noivo Zé Liliana Fábio Secret Story

Fora da Casa

Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Há 3h e 55min
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Hoje às 17:14
Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Hoje às 16:19
Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»

Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»

Hoje às 15:52
Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Hoje às 13:16
Maycon Douglas passa por momento difícil e expõe tudo na Internet

Maycon Douglas passa por momento difícil e expõe tudo na Internet

Hoje às 13:11
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Ontem às 10:12
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Ontem às 19:40
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Hoje às 16:59
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Ver Mais

Notícias

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Há 3h e 54min
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Há 3h e 55min
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

Hoje às 17:16
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Hoje às 17:14
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Hoje às 16:59
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Há 2h e 47min
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

Há 3h e 35min
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

Hoje às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Ontem às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Há 2h e 47min
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

Hoje às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

Ontem às 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Ontem às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Há 1h e 43min
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Hoje às 15:10
Mafalda de Castro fala sobre "ligação muito especial": "Está a ser incrível"

Mafalda de Castro fala sobre "ligação muito especial": "Está a ser incrível"

Hoje às 12:28
Ana Barbosa surpreendida: "Confesso que não estava mesmo nada à espera"

Ana Barbosa surpreendida: "Confesso que não estava mesmo nada à espera"

Hoje às 12:13
Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!

Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!

Hoje às 11:35
Ver Mais Outros Sites