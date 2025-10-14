Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Após o fim do noivado em direto na gala da TVI, o ex-noivo de Liliana surpreende com a reviravolta: novo emprego, milhares de seguidores e o apoio do público.

A história de Zé Andrade tem dado que falar desde o início da nova edição do “Secret Story 9”. O jovem surpreendeu ao revelar que se despediu do seu emprego no FC Porto por acreditar que iria entrar no reality show da TVI ao lado da então noiva, Liliana.

Tudo aconteceu no dia 5 de outubro, na gala de estreia do programa, quando Zé pediu Liliana em casamento em pleno direto. No entanto, momentos depois, a jovem foi escolhida para entrar sozinha na casa mais vigiada do país. A situação deu origem a um dos momentos mais comentados da temporada.

Mas a reviravolta maior veio pouco depois. Já dentro da casa, Liliana terminou o noivado com Zé, confessando ter desenvolvido sentimentos por Fábio, outro concorrente. O momento, transmitido em direto, deixou o público em choque e fez de Zé uma das figuras mais acarinhadas fora do programa.

Apesar da desilusão amorosa, o ex-“responsável operacional e gestor desportivo” do FC Porto não se deixou abater. Zé Andrade soma e segue: desde então, conquistou o apoio dos portugueses, incluindo comentadores e ex-concorrentes do reality show, e viu a sua popularidade disparar nas redes sociais.

Antes da estreia da “Casa dos Segredos”, Zé tinha menos de 10 mil seguidores no Instagram. Agora, conta com mais de 98 mil, tornando-se a pessoa que mais cresceu em seguidores desde o início desta edição. Além disso, mostrou que a vida continua: o jovem partilhou recentemente imagens feliz e sorridente no seu novo cargo como Sales Manager de um personal trainer.

Entre aplausos e mensagens de carinho, Zé Andrade prova que, mesmo sem ter entrado na casa, saiu vencedor no coração dos portugueses.