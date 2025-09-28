O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story

Na gala desta noite da “Secret Story – Casa dos Segredos”, conduzida por Cristina Ferreira, o público viveu um dos momentos mais intensos da temporada. Logo no arranque da emissão, Zé, o noivo de Liliana, surpreendeu ao entrar na casa e assumir que está cheio de dúvidas sobre a relação.

As primeiras imagens mostraram um Zé visivelmente nervoso, isolado na divisão Cubo, onde acabou por partilhar com Cristina Ferreira o seu estado de espírito: “Esta menina que está ali no programa não é, de todo, a menina que conheci… e é isso que me choca. É um choque enorme para mim.”

Enquanto isso, Liliana, sem saber que o noivo já se encontrava dentro da casa, revelou que se sente perdida: “Tem sido confuso, sinto-me no fundo do poço.”

A tensão aumentou quando ambos assistiram a imagens de Liliana e Fábio, cada vez mais próximos e cúmplices dentro da casa. Em lágrimas, a concorrente confessou: “Neste momento, sinto muita vontade de estar com o Fábio, sinto-me bem… mas não me vejo a avançar mais do que isto porque tenho uma pessoa lá fora.”

Seguiu-se um momento ainda mais emotivo: Liliana abriu uma caixa com uma mensagem de Zé, onde sobressaiu a frase: “Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros.”

Visivelmente abalado, o noivo não conteve as lágrimas e deixou no ar a possibilidade de terminar a relação: “Já me deu muitas razões para o fazer… dei-lhe tudo e mais alguma coisa. Por esses quatro anos de relação é que não o faço, caso contrário já o teria feito.”

No fecho deste momento de elevada carga emocional, Cristina Ferreira dirigiu palavras fortes a Zé, reforçando a intensidade da decisão que o casal poderá enfrentar fora da casa.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.