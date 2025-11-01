Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

O Halloween reuniu várias caras conhecidas da “Casa dos Segredos” no Classe Bar, discoteca em Vila Nova de Famalicão, entre os presentes esteve Zé, o ex-noivo de Liliana, que voltou a destacar-se por estar no meio de ex-concorrentes do reality show.

O ex-participante juntou-se a Diogo, Flávia e Renata para uma noite de festa marcada por música e reencontros. O grupo partilhou vários momentos do evento no Instagram, mostrando que a amizade entre alguns ex-concorrentes se mantém viva mesmo após o programa. Ainda assim, o que mais surpreendeu os fãs foi ver Zé integrado no grupo, algo que poucos esperavam.

Diogo foi um dos que registou a noite nas redes sociais, partilhando uma fotografia em que surge ao lado dos antigos colegas, entre risos e ambiente de festa.