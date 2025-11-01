Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Ao Minuto

20:22
Dylan, Bruna e Raquel fazem pouco de Pedro Jorge: «A Marisa? Está desesperado» - Big Brother
05:08

Dylan, Bruna e Raquel fazem pouco de Pedro Jorge: «A Marisa? Está desesperado»

19:36
Escândalo: Fábio compara Liliana a ex-namorada e a reação da concorrente dá que falar - Big Brother
01:15

Escândalo: Fábio compara Liliana a ex-namorada e a reação da concorrente dá que falar

19:31
Marisa fica em lágrimas com música especial: «Eu não posso ouvir esta...» - Big Brother
02:52

Marisa fica em lágrimas com música especial: «Eu não posso ouvir esta...»

19:27
Pedro Jorge dança agarradinho a Marisa Susana em frente a Marisa - Big Brother
01:38

Pedro Jorge dança agarradinho a Marisa Susana em frente a Marisa

19:25
Liliana magoada com Marisa. Saiba o que aconteceu - Big Brother
03:02

Liliana magoada com Marisa. Saiba o que aconteceu

19:09
Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico - Big Brother
04:51

Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico

19:01
«E se eu não estivesse aqui?»: Liliana e Fábio refletem sobre a importância um do outro na Casa - Big Brother
03:37

«E se eu não estivesse aqui?»: Liliana e Fábio refletem sobre a importância um do outro na Casa

18:10
Alice Alves conta novidades que vão agitar a Casa na Gala deste domingo - Big Brother
02:13

Alice Alves conta novidades que vão agitar a Casa na Gala deste domingo

18:03
Botão dos segredos em dose dupla provoca caos na Casa - Big Brother
02:26

Botão dos segredos em dose dupla provoca caos na Casa

17:50
Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa - Big Brother
01:52

Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa

17:45
Leandro apaixonado por Marisa? Pedro Jorge reage ao comportamento do amigo - Big Brother
02:08

Leandro apaixonado por Marisa? Pedro Jorge reage ao comportamento do amigo

17:39
Desconfiado? Leandro questiona Marisa sobre relação com Pedro: «Eu não entendo…» - Big Brother
03:20

Desconfiado? Leandro questiona Marisa sobre relação com Pedro: «Eu não entendo…»

17:29
De amigos a rivais? Pedro Jorge e Ana pegam-se em forte discussão: «Tem vergonha» - Big Brother
02:57

De amigos a rivais? Pedro Jorge e Ana pegam-se em forte discussão: «Tem vergonha»

17:05
Tenso! Ana arrasa Marisa Susana no Concílio dos Nomeados: «És uma vítima» - Big Brother
05:08

Tenso! Ana arrasa Marisa Susana no Concílio dos Nomeados: «És uma vítima»

16:56
Dylan confessa a Inês: «Tenho-me controlado demais…» - Big Brother
03:16

Dylan confessa a Inês: «Tenho-me controlado demais…»

16:37
Beijos e amassos: Fábio e Liliana agarrados como nunca os viu - Big Brother
01:42

Beijos e amassos: Fábio e Liliana agarrados como nunca os viu

16:34
Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge - Big Brother
02:17

Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge

15:26
Pedro Jorge surpreende Marisa com uma declaração cheia de amor - Big Brother
05:56

Pedro Jorge surpreende Marisa com uma declaração cheia de amor

15:16
Pedro Jorge assegura a Marisa que descobriu o segredo de Leandro - Big Brother
04:47

Pedro Jorge assegura a Marisa que descobriu o segredo de Leandro

14:12
Mariana 'apanha' Marisa e Pedro em momento a dois no quarto - Big Brother
02:25

Mariana 'apanha' Marisa e Pedro em momento a dois no quarto

14:11
Marisa e Pedro recordam os filhos: «Quando sair...» - Big Brother
15:05

Marisa e Pedro recordam os filhos: «Quando sair...»

12:06
Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa - Big Brother
02:49

Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa

11:40
Ataque de ciúmes de Pedro e Marisa acaba de forma inédita: «Andas aí aos abracinhos» - Big Brother
04:08

Ataque de ciúmes de Pedro e Marisa acaba de forma inédita: «Andas aí aos abracinhos»

11:00
Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia - Big Brother

Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

01:44
Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro» - Big Brother
05:39

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

  Secret Story
  Há 2h e 49min
Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar - Big Brother

Zé, ex-noivo de Liliana, surpreendeu ao passar o Halloween com ex-concorrentesda Casa dos Segredos 8.

O Halloween reuniu várias caras conhecidas da “Casa dos Segredos” no Classe Bar, discoteca em Vila Nova de Famalicão, entre os presentes esteve Zé, o ex-noivo de Liliana, que voltou a destacar-se por estar no meio de ex-concorrentes do reality show.

O ex-participante juntou-se a Diogo, Flávia e Renata para uma noite de festa marcada por música  e reencontros. O grupo partilhou vários momentos do evento no Instagram, mostrando que a amizade entre alguns ex-concorrentes se mantém viva mesmo após o programa. Ainda assim, o que mais surpreendeu os fãs foi ver Zé integrado no grupo, algo que poucos esperavam.

Diogo foi um dos que registou a noite nas redes sociais, partilhando uma fotografia em que surge ao lado dos antigos colegas, entre risos e ambiente de festa.

Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Há 55 min
Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Hoje às 16:47
Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Hoje às 11:22
Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Hoje às 10:35
Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Ontem às 19:37
Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Ontem às 16:47
Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge
02:17

Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge

Hoje às 16:34
Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico
04:51

Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico

Há 2h e 1min
Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa
01:52

Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa

Há 3h e 20min
Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»
05:39

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

Hoje às 01:44
Pedro Jorge surpreende Marisa com uma declaração cheia de amor
05:56

Pedro Jorge surpreende Marisa com uma declaração cheia de amor

Hoje às 15:26
Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Há 55 min
Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Há 2h e 49min
Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Hoje às 16:47
Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Hoje às 11:22
Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Hoje às 11:00
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Liliana Almeida: "É visto como alguém que só pode estar a preparar um golpe"

Liliana Almeida: "É visto como alguém que só pode estar a preparar um golpe"

Hoje às 13:55
"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

Hoje às 08:41
Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Ontem às 11:04
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

30 out, 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
