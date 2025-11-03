O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Zé, ex-noivo de Liliana, parece ter cada vez mais amigos entre os ex-concorrentes desta edição. Prova disso é que se têm encontrado com eles, em várias situações.

E, no final da gala deste domingo, 2 de novembro de 2025, Zé foi visto a abandonar os estúdios da Venda do Pinheiro no carro de Rui, que foi expulso há uma semana. Nessa noite, Rui estava de parabéns e seguia-se uma noite de aniversário.

Zé nunca chegou a entrar na casa mais vigiada do País, mas já fez amizade com muitos dos protagonistas desta edição.

Zé não chegou a entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 9, mas ficou tão ou mais popular do que os concorrentes. O ex-noivo de Liliana tem uma vasta legião de fãs e agora veio a público uma amizade especial que o jovem nortenho já tinha antes da fama, e que continua a apoiá-lo incondicionalmente.

No Tik Tok, Lara Isabel Ferreira partilhou um vídeo antigo em que surge ao lado de Zé. «Vocês conhecem-no por causa da Casa dos Segredos. Mas eu conheço-o por ser a pessoa que me fazia rir quando estava no meu pior. Adoro-te, Zé», lê-se na legenda do vídeo. «Meu Zezinho. Nunca vais estar sozinho», acrescentou.

No Instagram, Lara Isabel Ferreira é um verdadeiro fenómeno. Conta com quase 21 mil seguidores, que não resistem às fotos ousadas e sensuais que publica. Além disso, tem algo em comum com Liliana: também estudou psicologia.

O Halloween reuniu várias caras conhecidas da “Casa dos Segredos” no Classe Bar, discoteca em Vila Nova de Famalicão, entre os presentes esteve Zé, o ex-noivo de Liliana, que voltou a destacar-se por estar no meio de ex-concorrentes do reality show.

O ex-participante juntou-se a Diogo, Flávia e Renata para uma noite de festa marcada por música e reencontros. O grupo partilhou vários momentos do evento no Instagram, mostrando que a amizade entre alguns ex-concorrentes se mantém viva mesmo após o programa. Ainda assim, o que mais surpreendeu os fãs foi ver Zé integrado no grupo, algo que poucos esperavam.

Diogo foi um dos que registou a noite nas redes sociais, partilhando uma fotografia em que surge ao lado dos antigos colegas, entre risos e ambiente de festa.