O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Ao Minuto

17:21
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa - Big Brother

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

17:01
Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente - Big Brother
04:23

Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente

16:46
Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal» - Big Brother
04:52

Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal»

16:42
Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam» - Big Brother
04:58

Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam»

16:36
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse - Big Brother

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

16:35
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher - Big Brother

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

16:18
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!» - Big Brother
05:26

Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»

16:16
Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!» - Big Brother
04:23

Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»

16:16
No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge - Big Brother
04:08

No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge

16:10
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes» - Big Brother
05:30

Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»

16:09
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna - Big Brother
05:30

Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna

15:52
Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio» - Big Brother
06:38

Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio»

15:49
Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro - Big Brother
08:59

Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro

15:28
Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar» - Big Brother
05:18

Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar»

15:28
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País - Big Brother

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

15:23
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais» - Big Brother
07:32

Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»

15:22
«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio - Big Brother
02:01

«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio

15:22
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica - Big Brother
09:40

Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica

15:19
Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!» - Big Brother
01:54

Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!»

15:13
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana - Big Brother
02:08

«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana

15:10
Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro» - Big Brother
04:22

Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro»

15:01
Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente» - Big Brother
03:30

Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente»

14:55
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!» - Big Brother
04:23

Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»

14:51
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story - Big Brother
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

14:45
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação - Big Brother

Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

  • Secret Story
  • Há 1h e 40min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente - Big Brother

Após a gala deste domingo, 2 de novembro, Zé, ex-noivo de Liliana, e este ex-concorrente foram vistos juntos a sair dos estúdios da Venda do Pinheiro.

Zé, ex-noivo de Liliana, parece ter cada vez mais amigos entre os ex-concorrentes desta edição. Prova disso é que se têm encontrado com eles, em várias situações.

E, no final da gala deste domingo, 2 de novembro de 2025, Zé foi visto a abandonar os estúdios da Venda do Pinheiro no carro de Rui, que foi expulso há uma semana. Nessa noite, Rui estava de parabéns e seguia-se uma noite de aniversário.

Zé nunca chegou a entrar na casa mais vigiada do País, mas já fez amizade com muitos dos protagonistas desta edição.  

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé não chegou a entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 9, mas ficou tão ou mais popular do que os concorrentes. O ex-noivo de Liliana tem uma vasta legião de fãs e agora veio a público uma amizade especial que o jovem nortenho já tinha antes da fama, e que continua a apoiá-lo incondicionalmente.

No Tik Tok, Lara Isabel Ferreira partilhou um vídeo antigo em que surge ao lado de Zé. «Vocês conhecem-no por causa da Casa dos Segredos. Mas eu conheço-o por ser a pessoa que me fazia rir quando estava no meu pior. Adoro-te, Zé», lê-se na legenda do vídeo. «Meu Zezinho. Nunca vais estar sozinho», acrescentou. 

Pode ver aqui o vídeo em questão:

@laraisabelferreir

Meu zezinho ❤️ nunca vais estar sozinho

♬ sailor song edited - ourfeelings🪐

No Instagram, Lara Isabel Ferreira é um verdadeiro fenómeno. Conta com quase 21 mil seguidores, que não resistem às fotos ousadas e sensuais que publica. Além disso, tem algo em comum com Liliana: também estudou psicologia.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias da amiga especial do ex-noivo Zé

 

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

 O Halloween reuniu várias caras conhecidas da “Casa dos Segredos” no Classe Bar, discoteca em Vila Nova de Famalicão, entre os presentes esteve Zé, o ex-noivo de Liliana, que voltou a destacar-se por estar no meio de ex-concorrentes do reality show.

O ex-participante juntou-se a Diogo, Flávia e Renata para uma noite de festa marcada por música  e reencontros. O grupo partilhou vários momentos do evento no Instagram, mostrando que a amizade entre alguns ex-concorrentes se mantém viva mesmo após o programa. Ainda assim, o que mais surpreendeu os fãs foi ver Zé integrado no grupo, algo que poucos esperavam.

Diogo foi um dos que registou a noite nas redes sociais, partilhando uma fotografia em que surge ao lado dos antigos colegas, entre risos e ambiente de festa.

 

 

Relacionados

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»
Temas: Ze Rui

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

Há 3h e 11min
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
04:18

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante

Há 3h e 18min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 34min
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
04:13

Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara

Hoje às 12:39
Ver Mais

Notícias

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 41 min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Há 1h e 26min
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Há 1h e 27min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 40min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 34min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Hoje às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Hoje às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

Ontem às 22:48
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Agora
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 41 min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 40min
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Há 3h e 32min
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Hoje às 12:19
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Hoje às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Ontem às 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ontem às 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Há 2h e 4min
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Há 2h e 13min
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Ver Mais Outros Sites