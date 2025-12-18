Zé, ex-noivo de Liliana, reage a palavras de ex-concorrente: «A Liliana não traiu o Zé. Ela...»

Ao Minuto

13:26
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro
01:04

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

13:01
«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes
04:37

«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes

12:45
Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»
05:04

Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»

12:33
Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro
01:27

Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro

12:25
«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa
05:21

«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa

11:46
Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»
01:46

Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»

11:41
Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»
05:04

Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»

11:31
Marisa sai em defesa de Pedro: «Combinámos os dois que ele ia ser o rapaz da noite que gosta do mulherio»
03:52

Marisa sai em defesa de Pedro: «Combinámos os dois que ele ia ser o rapaz da noite que gosta do mulherio»

11:31
Liliana revela estratégia que tinha planeada com o ex-noivo Zé: «Ele ia fingir que...»
03:52

Liliana revela estratégia que tinha planeada com o ex-noivo Zé: «Ele ia fingir que...»

11:30
Fábio apanha a onda de críticas a Pedro: «Sabes que ela é ciumenta e escolheste ser um pinga-amor...»
03:52

Fábio apanha a onda de críticas a Pedro: «Sabes que ela é ciumenta e escolheste ser um pinga-amor...»

11:26
«Narcisista» e «teimoso»: Leandro não poupa nas críticas a Pedro
02:36

«Narcisista» e «teimoso»: Leandro não poupa nas críticas a Pedro

11:22
Tréguas? Pedro e Liliana entram em consenso durante dinâmica: «Concordo com tudo o que disseste»
02:40

Tréguas? Pedro e Liliana entram em consenso durante dinâmica: «Concordo com tudo o que disseste»

11:19
Pedro acusa Liliana de ser «maldosa», mas surpreende com elogio inesperado: «Acho que é leal...»
01:42

Pedro acusa Liliana de ser «maldosa», mas surpreende com elogio inesperado: «Acho que é leal...»

11:15
Leandro reage às acusações de Marisa: «A explicação é de caixão à cova»
06:06

Leandro reage às acusações de Marisa: «A explicação é de caixão à cova»

11:11
Marisa acusa Leandro: «Pensas como atacar (...). Caí na tua manipulação»
03:25

Marisa acusa Leandro: «Pensas como atacar (...). Caí na tua manipulação»

11:05
Com as mãos na cara e em choque. Leandro reage a elogios de Liliana a Marisa: «Respeita!»
05:43

Com as mãos na cara e em choque. Leandro reage a elogios de Liliana a Marisa: «Respeita!»

11:05
Marisa é ciumenta? Concorrente reaje: «Encaixa bem...»
05:43

Marisa é ciumenta? Concorrente reaje: «Encaixa bem...»

10:51
Fábio rasga Inês de elogios... e esta foi a reação de Liliana
01:14

Fábio rasga Inês de elogios... e esta foi a reação de Liliana

10:41
Marisa faz declaração de amor a Pedro: «Tinha saudades...»
01:38

Marisa faz declaração de amor a Pedro: «Tinha saudades...»

10:28
Liliana aborrece-se com Fábio logo de manhã «Falas de forma fria»
02:23

Liliana aborrece-se com Fábio logo de manhã «Falas de forma fria»

10:19
«És tão linda»: Pedro e Marisa perdidamente apaixonados debaixo dos lençóis
02:05

«És tão linda»: Pedro e Marisa perdidamente apaixonados debaixo dos lençóis

10:18
Após noite de alta tensão, Marisa e Pedro acordam juntos e aos beijos
02:56

Após noite de alta tensão, Marisa e Pedro acordam juntos e aos beijos

02:57
O amor venceu: Liliana e Fábio fazem as pazes e consolam a paz com beijos apaixonados
19:37

O amor venceu: Liliana e Fábio fazem as pazes e consolam a paz com beijos apaixonados

02:29
Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece
02:51

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

02:02
Liliana passa-se com atitude de Fábio... Sem saber que o namorado estava em missão
04:42

Liliana passa-se com atitude de Fábio... Sem saber que o namorado estava em missão

Zé, ex-noivo de Liliana, reage a palavras de ex-concorrente: «A Liliana não traiu o Zé. Ela...»

  • Secret Story
  • Há 2h e 59min
Zé, ex-noivo de Liliana, reage a palavras de ex-concorrente: «A Liliana não traiu o Zé. Ela...» - Big Brother

Sandro, ex-concorrente do Secret Story, veio a público defender Liliana nas redes sociais, reagindo às declarações de Adriano Silva Martins e garantindo que não houve traição, numa troca de mensagens que acabou por envolver também Zé.

A polémica em torno de Liliana continua a dar que falar — e agora ganhou mais uma voz de peso. Sandro, ex-concorrente do Secret Story, recorreu à rede social X (antigo Twitter) para reagir às palavras do comentador Adriano Silva Martins e acabou por sair em defesa da ex-concorrente, afirmando que a jovem nunca traiu Zé.

Numa publicação direta e sem rodeios, Sandro concordou com a análise feita pelo comentador, afastando qualquer cenário de traição: «Eu divido as ameaças contigo também! A Liliana não traiu o Zé, ela terminou primeiro», escreveu.

A resposta não tardou. Adriano Silva Martins reagiu de forma curta, mas assertiva, confirmando a sua posição: «Exato».

Entretanto, também Zé decidiu pronunciar-se perante a troca de palavras, embora de forma mais contida e visivelmente desconcertada: «E nem sei que vos diga», escreveu.

A troca de mensagens está a gerar reações entre os fãs do programa, divididos entre quem defende Liliana e quem continua a questionar os acontecimentos. Uma coisa é certa: mesmo fora da casa, as emoções do Secret Story continuam bem vivas.

Zé, ex-noivo de Liliana, regressou a um lugar muito especial. Nostálgico, o jovem nortenho partilhou, nas redes sociais, uma fotografia naquela que diz ser «uma das casas» onde foi feliz. 

Na foto em questão, José Andrade mostra-se no Estádio do Dragão, a assistir ao jogo de futebol entre o FC Porto e o Estrela da Amadora, na passada segunda-feira, 15 de dezembro. 

«De volta a uma casa onde fui feliz», escreveu, na legenda da publicação.

Pode ver tudo aqui:

Percorra a nossa galeria e veja as fotos de Zé que preparámos para si

Triste por Zé, Mãe de Liliana dá a cara pela primeira vez para falar sobre a filha

Ao fim de três meses, a mãe de Liliana deu a cara pela primeira vez e esteve este domingo, dia 14 de dezembro, pela primeira vez na Gala do Secret Story. Após semanas que diz terem sido ‘muito complicadas’ por ter visto a filha terminar o noivado para ficar com outro homem, Lurdes quebrou o silêncio.

«Isto não tem sido muito fácil, pois não?», questionou Cristina Ferreira.

«Não, é um bocado complicado», declarou Lurdes, acrescentando: «Ela está a jogar o jogo dela, não nos queremos meter em nada. Não imaginávamos nada disto, ela fez um jogo completamente diferente do que ia fazer».

Além disso, Lurdes relata o que sentiu por saber que a filha ia entrar com o namorado. Na altura, ficou mais descansada, mas não imaginava o que viria a acontecer depois.

«O Zé ia entrar com ela, estávamos mais descansados. Fiquei muito triste quando o vi ficar à porta (…) Quando ela sair vamos conversar, e vamos ter muito que conversar. Mas se ela estiver feliz, eu também estou».

Lurdes pretende agora falar com Liliana para tentar entender o que aconteceu.

No final, acabou por deixar uma mensagem impactante sobre a sua profissão: «Cristina, já agora, se me permitir: eu só queria dizer que os feirantes são um trabalhador digno e tenho muito orgulho em ser feirante e um bem haja para todos os feirantes».

