Zé, ex-noivo de Liliana, reage a palavras de ex-concorrente: «A Liliana não traiu o Zé. Ela...»

A polémica em torno de Liliana continua a dar que falar — e agora ganhou mais uma voz de peso. Sandro, ex-concorrente do Secret Story, recorreu à rede social X (antigo Twitter) para reagir às palavras do comentador Adriano Silva Martins e acabou por sair em defesa da ex-concorrente, afirmando que a jovem nunca traiu Zé.

Numa publicação direta e sem rodeios, Sandro concordou com a análise feita pelo comentador, afastando qualquer cenário de traição: «Eu divido as ameaças contigo também! A Liliana não traiu o Zé, ela terminou primeiro», escreveu.

A resposta não tardou. Adriano Silva Martins reagiu de forma curta, mas assertiva, confirmando a sua posição: «Exato».

Entretanto, também Zé decidiu pronunciar-se perante a troca de palavras, embora de forma mais contida e visivelmente desconcertada: «E nem sei que vos diga», escreveu.

A troca de mensagens está a gerar reações entre os fãs do programa, divididos entre quem defende Liliana e quem continua a questionar os acontecimentos. Uma coisa é certa: mesmo fora da casa, as emoções do Secret Story continuam bem vivas.

Recentemente...

Zé, ex-noivo de Liliana, regressou a um lugar muito especial. Nostálgico, o jovem nortenho partilhou, nas redes sociais, uma fotografia naquela que diz ser «uma das casas» onde foi feliz.

Na foto em questão, José Andrade mostra-se no Estádio do Dragão, a assistir ao jogo de futebol entre o FC Porto e o Estrela da Amadora, na passada segunda-feira, 15 de dezembro.

«De volta a uma casa onde fui feliz», escreveu, na legenda da publicação.

Pode ver tudo aqui:

Percorra a nossa galeria e veja as fotos de Zé que preparámos para si

Triste por Zé, Mãe de Liliana dá a cara pela primeira vez para falar sobre a filha

Ao fim de três meses, a mãe de Liliana deu a cara pela primeira vez e esteve este domingo, dia 14 de dezembro, pela primeira vez na Gala do Secret Story. Após semanas que diz terem sido ‘muito complicadas’ por ter visto a filha terminar o noivado para ficar com outro homem, Lurdes quebrou o silêncio.

«Isto não tem sido muito fácil, pois não?», questionou Cristina Ferreira.

«Não, é um bocado complicado», declarou Lurdes, acrescentando: «Ela está a jogar o jogo dela, não nos queremos meter em nada. Não imaginávamos nada disto, ela fez um jogo completamente diferente do que ia fazer».

Além disso, Lurdes relata o que sentiu por saber que a filha ia entrar com o namorado. Na altura, ficou mais descansada, mas não imaginava o que viria a acontecer depois.

«O Zé ia entrar com ela, estávamos mais descansados. Fiquei muito triste quando o vi ficar à porta (…) Quando ela sair vamos conversar, e vamos ter muito que conversar. Mas se ela estiver feliz, eu também estou».

Lurdes pretende agora falar com Liliana para tentar entender o que aconteceu.

No final, acabou por deixar uma mensagem impactante sobre a sua profissão: «Cristina, já agora, se me permitir: eu só queria dizer que os feirantes são um trabalhador digno e tenho muito orgulho em ser feirante e um bem haja para todos os feirantes».