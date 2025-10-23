Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Zé, o famoso ex-noivo de Liliana, já foi jogador de futebol - veja a foto

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Na manhã desta quinta-feira, Zé, conhecido do grande público por ter sido o ex-noivo mais famoso de Portugal, esteve no programa “Dois às 10”, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Mas o momento mais revelador do dia aconteceu logo a seguir, quando o ex-concorrente se sentou com a repórter Joana Sequeira para uma entrevista super exclusiva — e cheia de confissões inesperadas.

Logo na primeira pergunta, Zé deixou todos surpreendidos. Questionado sobre que segredo levaria para dentro da “Casa dos Segredos” caso não existisse Liliana, o ex-concorrente não hesitou:

“Provavelmente, seria o facto de eu ter estado na casa do Neymar no Brasil quando estivemos lá a morar”, revelou, entre risos.

A resposta apanhou todos de surpresa e rapidamente incendiou as redes sociais, com os fãs a quererem saber mais sobre essa passagem pelo Brasil.

Zé responde sem filtros: da polémica de Vera ao possível reencontro com Liliana

Durante a conversa, Zé não fugiu a nenhum tema. Quando questionado sobre com quem entraria em confronto dentro do “Secret Story”, respondeu de forma diplomática: "Dylan ou Fábio."

Sobre a polémica agressão de Vera Cláudia a Dylan, que culminou na expulsão da concorrente, o ex-noivo foi direto, e não deixou nada por dizer: "Acho que a agressão e a violência não é desculpa para nada..."

Já em relação aos Liliana, que continua dentro da casa mais vigiada do país, Zé mostrou-se sereno: "Não sei se isso vai acontecer sequer, mas, neste momento, seria mostrar-lhe o que me tem feito sofrer..."

Numa das perguntas mais aguardadas, a repórter Joana Sequeira quis saber: “O teu coração está pronto para amar?” Zé sorriu e respondeu com sinceridade: "Claro que neste momento não está pronto para amar e acho que vai demorar um bocadinho para isso..."

Críticas e exposição pública

Confrontado com os comentários que o acusam de “querer aparecer” por continuar a falar publicamente sobre a relação, Zé respondeu com naturalidade: "Isso é o que me custa mais, porque..."

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo

Nesta entrevista franca e sem filtros, Zé mostrou uma nova faceta — mais descontraída, madura e confiante. Depois de semanas intensas de exposição, o ex-concorrente prova que continua a ser uma das figuras mais carismáticas e genuínas do universo Secret Story.