O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

Zé, o ex-noivo mais famoso de Portugal, deu uma entrevista exclusiva do Digital da TVI.

Na manhã de ontem, , conhecido do grande público por ter sido o ex-noivo mais famoso de Portugal, esteve no programa “Dois às 10”, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Após essa entrevista inicial, Zé, sentou-se com a repórter Joana Sequeira para uma entrevista super exclusiva — e cheia de confissões inesperadas.

Logo numa das primeiras perguntas, sobre quem seria o seu maior rival e maior aliado caso estivesse dentro da casa mais vigiada do País, Zé não deixou margem para dúvidas: "Dylan ou Fábio" seriam os seus potenciais rivais e com quem entraria em confronto. Já no que toca aos aliados... Zé escolheu "Pedro Jorge".

Questionado sobre que segredo levaria para dentro do “Secret Story” caso não existisse Liliana, o ex-concorrente não hesitou: “Provavelmente, seria o facto de eu ter estado na casa do Neymar no Brasil quando estivemos lá a morar”, revelou, entre risos.

A resposta apanhou todos de surpresa e rapidamente incendiou as redes sociais, com os fãs a quererem saber mais sobre essa passagem pelo Brasil.

Zé responde sem filtros: da polémica de Vera ao possível reencontro com Liliana

Sobre a polémica agressão de Vera Cláudia a Dylan, que culminou na expulsão da concorrente, o ex-noivo foi direto, e não deixou nada por dizer: "Acho que a agressão e a violência não é desculpa para nada..."

Já em relação aos Liliana, que continua dentro da casa mais vigiada do país, Zé mostrou-se sereno: "Não sei se isso vai acontecer sequer, mas, neste momento, seria mostrar-lhe o que me tem feito sofrer..."

Numa das perguntas mais aguardadas, a repórter Joana Sequeira quis saber: “O teu coração está pronto para amar?” Zé sorriu e respondeu com sinceridade: "Claro que neste momento não está pronto para amar e acho que vai demorar um bocadinho para isso..." 

Críticas e exposição pública

Confrontado com os comentários que o acusam de “querer aparecer” por continuar a falar publicamente sobre a relação, Zé respondeu com naturalidade: "Isso é o que me custa mais, porque..."

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo

Nesta entrevista franca e sem filtros, Zé mostrou uma nova facetamais descontraída, madura e confiante. Depois de semanas intensas de exposição, o ex-concorrente prova que continua a ser uma das figuras mais carismáticas e genuínas do universo Secret Story.

 

Em cima, veja as galerias de imagens do ex-noivo de Liliana, que preparámos para si. 

Temas: Secret Story O noivo Zé Dois às 10 TVI

