Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

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José Andrade rumou à Turquia numa nova viagem de compromissos profissionais, mas não foi sozinho. O ex-noivo mais conhecido dos reality shows fez-se acompanhar por uma outra ex-concorrente inesperada.

Nos stories do Instagram, o ex-companheiro de Liliana Oliveira mostrou-se num buffet de um hotel de luxo, na companhia de Anuska Marques, ex-concorrente do Big Brother e irmã de Iury Mellany.

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