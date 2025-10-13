Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Ao Minuto

22:46
«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro - Big Brother
04:37

«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro

22:35
Concorrentes elegem os mais populares do Secret Story 9 e a decisão gera polémica dentro da casa - Big Brother
03:42

Concorrentes elegem os mais populares do Secret Story 9 e a decisão gera polémica dentro da casa

22:30
Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia» - Big Brother
03:40

Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia»

22:22
«Eu acho que o Pedro é uma pessoa agressiva»: Fábio implacável com Pedro - Big Brother
04:19

«Eu acho que o Pedro é uma pessoa agressiva»: Fábio implacável com Pedro

22:16
Fala de forma diferente para as mulheres? Concorrentes apontam o dedo a Pedro Jorge - Big Brother
03:27

Fala de forma diferente para as mulheres? Concorrentes apontam o dedo a Pedro Jorge

22:05
«Ele para um homem, vê-se bem que baixa a crista»: Dylan não perdoa Pedro Jorge - Big Brother
03:20

«Ele para um homem, vê-se bem que baixa a crista»: Dylan não perdoa Pedro Jorge

22:00
Dylan perde a paciência na ‘Cadeira Quente’ e promete “comer o miolo” a Pedro Jorge - Big Brother
03:38

Dylan perde a paciência na ‘Cadeira Quente’ e promete “comer o miolo” a Pedro Jorge

21:50
Está de volta! Esta figura emblemática do Secret Story regressou e já está a dar que falar - Big Brother
01:13

Está de volta! Esta figura emblemática do Secret Story regressou e já está a dar que falar

20:05
De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno - Big Brother
05:07

De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno

20:02
«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio? - Big Brother
02:50

«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio?

20:00
Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro - Big Brother
03:42

Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro

19:49
Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala - Big Brother
04:09

Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala

19:27
«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina - Big Brother
05:02

«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina

19:24
«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge - Big Brother
05:02

«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge

19:09
Isolado no quarto, Leandro desaba em lágrimas: «Fiquei emocionado porque...» - Big Brother
02:02

Isolado no quarto, Leandro desaba em lágrimas: «Fiquei emocionado porque...»

19:01
Sem filtros, Mariana acusa concorrente de ter sido 'nojenta' e vai mais longe - Big Brother
04:21

Sem filtros, Mariana acusa concorrente de ter sido 'nojenta' e vai mais longe

18:49
«Prefiro salvaguardar-me e...»: Farto do 'vai e vem', Dylan toma atitude em relação a Vera? - Big Brother
01:57

«Prefiro salvaguardar-me e...»: Farto do 'vai e vem', Dylan toma atitude em relação a Vera?

18:43
«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês? - Big Brother
04:23

«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês?

18:35
Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa - Big Brother

Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

18:33
«Tu não vales nada»: As imagens completas da alta tensão entre Marisa Susana e Bruno Simão - Big Brother
03:26

«Tu não vales nada»: As imagens completas da alta tensão entre Marisa Susana e Bruno Simão

18:02
«Ele não olhou meios para atingir os fins que era ficar com a Liliana»: Dylan fala de Fábio - Big Brother
01:00

«Ele não olhou meios para atingir os fins que era ficar com a Liliana»: Dylan fala de Fábio

17:31
«Tu estás é à espera que eu me levante e...»: Leandro e Rui em bate-boca - Big Brother
02:19

«Tu estás é à espera que eu me levante e...»: Leandro e Rui em bate-boca

17:21
«As tuas atitudes são de alguém que não tem o tico e o teco»: Estala o confronto entre Rui e Marisa Susana - Big Brother
01:34

«As tuas atitudes são de alguém que não tem o tico e o teco»: Estala o confronto entre Rui e Marisa Susana

17:10
«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge - Big Brother

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

16:58
Pedro e Marisa Susana autointitulam-se de 'trovoada' da casa: «Não olha a meios para atingir os fins» - Big Brother
01:24

Pedro e Marisa Susana autointitulam-se de 'trovoada' da casa: «Não olha a meios para atingir os fins»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

  • Secret Story
  • Há 3h e 15min
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...» - Big Brother

Zena Pacheco enfrenta problema de saúde e revela diagnóstico aos fãs.

Zena Pacheco, vencedora do Big Brother – A Revolução, recorreu às redes sociais para esclarecer o motivo da sua ausência nos últimos dias e revelar que enfrenta um problema de saúde.

A madeirense explicou que foi diagnosticada com uma pneumonia no passado dia 7 de outubro e que está atualmente em recuperação: «Tenho recebido imensas mensagens a perguntar o que aconteceu comigo, por isso venho aqui esclarecer: fui diagnosticada com pneumonia no dia 7, confirmada por dois médicos diferentes e através de raio-X», contou.

A ex-concorrente do reality show da TVI tranquilizou, no entanto, os seguidores ao garantir que está a sentir-se melhor: «Estou em recuperação em casa e, felizmente, a sentir-me um pouco melhor.»

Zena aproveitou ainda a publicação para agradecer o carinho e apoio que tem recebido: «Como é difícil responder a todos individualmente, aproveito para agradecer de coração a todas as pessoas que me têm enviado mensagens de carinho e votos de boa recuperação. Obrigada por toda a energia boa que me têm enviado!»

Relacionados

Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão
Temas: Zena Pacheco

Fora da Casa

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Há 3h e 10min
Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Hoje às 17:42
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Hoje às 16:50
Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

Hoje às 16:50
Surpresa! Vânia Sá revela o nome da bebé. E a Internet 'explode'

Surpresa! Vânia Sá revela o nome da bebé. E a Internet 'explode'

Ontem às 21:08
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Ontem às 19:56
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Hoje às 10:12
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Ontem às 19:56
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Há 3h e 15min
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Hoje às 16:50
Ver Mais

Notícias

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Há 3h e 10min
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Há 3h e 15min
Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

Hoje às 18:35
Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Hoje às 17:42
«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

Hoje às 17:10
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

Hoje às 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Hoje às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De costas voltadas com Afonso Leitão? Revelada atitude drástica de Marcelo Palma e Rita Almeida!

De costas voltadas com Afonso Leitão? Revelada atitude drástica de Marcelo Palma e Rita Almeida!

Hoje às 17:59
As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Hoje às 16:23
Após perder peso, Noélia Pereira revela exames médicos e alarma fãs: "Será normal?"

Após perder peso, Noélia Pereira revela exames médicos e alarma fãs: "Será normal?"

Hoje às 15:09
Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Ontem às 23:37
Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Ontem às 19:59
Ver Mais Outros Sites