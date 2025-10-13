Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Zena Pacheco, vencedora do Big Brother – A Revolução, recorreu às redes sociais para esclarecer o motivo da sua ausência nos últimos dias e revelar que enfrenta um problema de saúde.

A madeirense explicou que foi diagnosticada com uma pneumonia no passado dia 7 de outubro e que está atualmente em recuperação: «Tenho recebido imensas mensagens a perguntar o que aconteceu comigo, por isso venho aqui esclarecer: fui diagnosticada com pneumonia no dia 7, confirmada por dois médicos diferentes e através de raio-X», contou.

A ex-concorrente do reality show da TVI tranquilizou, no entanto, os seguidores ao garantir que está a sentir-se melhor: «Estou em recuperação em casa e, felizmente, a sentir-me um pouco melhor.»

Zena aproveitou ainda a publicação para agradecer o carinho e apoio que tem recebido: «Como é difícil responder a todos individualmente, aproveito para agradecer de coração a todas as pessoas que me têm enviado mensagens de carinho e votos de boa recuperação. Obrigada por toda a energia boa que me têm enviado!»