"A Sentença": o novo programa da TVI que vai abordar questões éticas e morais

"A Sentença" é o novo programa da TVI que promete abrir discussões intensas sobre casos impactantes da vida real. Em cada episódio, os telespectadores serão convidados a participar em debates éticos, morais e legais, enquanto acompanham a análise detalhada de evidências e testemunhos apresentados.

Com "A Sentença", oferecemos uma perspectiva fascinante do sistema jurídico, explorando os dilemas enfrentados ao decidir o destino de indivíduos envolvidos em casos controversos. Na sala do tribunal, o juiz decide, com base no código pena, sobre quem é o culpado e quem é inocente.

Com a apresentação de João Patrício e do Juiz Hélder Fráguas.

"A Sentença" estreia já no dia 15 de Abril na sua TVI. Ora espreite!