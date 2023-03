«Big Brother»: Da morte do pai ao problema de saúde da filha. Conheça a história de vida de Sérgio Vicente

Recorda-se da história de amor Sérgio e Verónica do «Big Brother 2»? O casamento que comoveu o país

Como é a vida de Sérgio Vicente, o ex-concorrente do «Big Brother 2»?

Sérgio Vicente esteve na sexta-feira no programa «Goucha» da TVI a contar um pouco da sua história de vida. O participante da segunda edição do «Big Brother», em 2001, falou, por exemplo, do primeiro filho, que escondeu dos pais até aos 7 meses.

«Eu com a frequência que me era possível ia buscá-lo para ele estar comigo e a dada altura a minha começou-se a aperceber que havia alguma coisa escondida», contou.

O ex-concorrente continuou: «Num dos fins de semana eu vou buscá-lo, vamos ao centro comercial onde a minha mãe trabalhava, o meu filho ia ao colo de um amigo e ele começa a chorar e atirar-se para o meu colo a dizer ‘pai pai’ e é assim que ela sabe, tinha ele 7 meses».

«O meu pai só conheceu o Serginho tinha ele 1 ano. A minha mãe já sabia, mas eu era muito jovem, tinha 22 anos. Desde o dia que o conheceu o neto foi a vida do meu pai», sublinhou.

Sérgio Vicente recordou ainda a morte do pai em 2016. «Foi no dia 2 de janeiro, a minha liga-me às 7h e pouco da manhã: ‘Sérgio o teu pai foi para o centro de saúde, em Vila Real de Santo António’, começou por revelar.

«Fui logo andando e a meio da viagem, perto de Tavira, ligou-me outra vez a dizer que ele tinha falecido e eu a conduzir», acrescentou.

Sérgio acrescentou: «Foi muito doloroso, porque ela estava no centro de saúde e alguém se apercebeu que a coisa não ia dar e pediram para ela ir a casa buscar uns medicamentos para a distrair».

«Entretanto eu cheguei (emociona-se), não é fácil. Recordo-me de abrir o saco, o peito estava quente, a barriga já estava fria. A gente não conversava muito, portanto deve ter ficado muita coisa por dizer», afirmou.

O ex-concorrente falou ainda do problema de saúde da filha mais nova: Nasceu com um problema, é uma doença, uma paralisia congénita, nasceu assim. A mãe percebeu logo. Assim que a viu nas mãos da enfermeira ela teve um comentário de que algo não estava bem.».

«No dia seguinte, ou mesmo nessa noite, informam que há uma paralisia na face. É acompanhada por uma neurocirurgiã, informaram-nos que iam reduzir a fisioterapia porque não estava a ter resultados», disse.

Sérgio rematou: «O pediatra diz que é uma coisa tão rara, que nunca lhe tinha acontecido. Não é uma questão de vida ou de morte, temos de estar atentos à questão da visão, mas aquilo que mais nos preocupa é os outros, o bullying. Parece que não fazem por maldade, mas começa ali».