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7 Maravilhas

TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou?

TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou? - TVI
Sete Maravilhas em Monção

Nesta eliminatória, a Região Norte apresenta 21 patrimónios de excelência, distribuídos por sete categorias

É já neste sábado que o município de Monção se transforma no epicentro cultural do país ao acolher a primeira eliminatória Regional (Região Norte) das Novas 7 Maravilhas de Portugal numa grande produção televisiva conduzida pela dupla de apresentadores Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira.

O Município de Monção, reconhecido pela sua forte identidade, hospitalidade e património histórico, assume- se como o anfitrião de eleição para esta etapa decisiva do projeto. A autarquia convida todos os monçanenses, minhotos e visitantes a juntarem-se na Praça Deu-la-Deu para criar uma moldura humana vibrante e inesquecível, celebrando o orgulho regional e apoiando ativamente os candidatos em competição.

O presidente das 7 Maravilhas de Portugal, Luís Segadães, afirma: “é com enorme satisfação que vemos este projeto chegar a uma etapa tão importante, com a extraordinária participação e envolvimento dos territórios de todo o país. As Novas 7 Maravilhas de Portugal são, acima de tudo, uma celebração da identidade e do património nacional, e é agora o momento de todos os portugueses desmostrarem o seu apoio. Apelamos à participação ativa do público, através do voto e da adesão às emissões, porque são os portugueses que têm o poder de escolher a valorizar aquilo que de melhor existe no nosso país.”

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Grande emissão especial da TVI

A transmissão em direto das 15h às 19h promete agarrar os espectadores de norte a sul do país e além-fronteiras, numa estratégia concertada para consolidar as audiências do canal. Além da forte componente competitiva, o programa será enriquecido por momentos musicais de enorme prestígio nacional, contando com as atuações ao vivo de três grandes nomes da música portuguesa atual: Aurea, Syro e Tiago Nacarato.

Siga em direto no TVI PLAYER

Nesta eliminatória, a Região Norte apresenta 21 patrimónios de excelência, distribuídos por sete categorias estruturantes. A votação do público será o fator absolutamente determinante nesta tarde de emoções, uma vez que o escrutínio irá reduzir a lista de 21 semifinalistas para apenas 14 finalistas que avançarão para a fase seguinte do concurso. O apelo ao voto é fundamental para garantir a continuidade dos monumentos e tradições nortenhas.

“É com um enorme orgulho e sentido de responsabilidade que Monção abre as suas portas para acolher a primeira grande Meia-Final das Novas 7 Maravilhas de Portugal. A Praça Deu-la-Deu será o palco perfeito para projetar a riqueza cultural da nossa região para todo o país. Este evento demonstra a nossa capacidade de atração, dinamização turística e valorização territorial. Convidamos todos a estarem presentes e a fazerem parte desta festa do património nacional, seja na nossa praça ou através do ecrã da TVI”, afirma António Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Monção.

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O processo de votação decorre por via de chamada telefónica (através dos números associados a cada candidato) e também por via digital através da aplicação TVI Pass. Para total garantia de rigor, transparência e segurança no tratamento das votações, todo o processo é auditado pela consultora internacional PwC.

VOTE NO TVI PASS

LISTA OFICIAL DOS 21 SEMIFINALISTAS – REGIÃO NORTE

Categoria: CASTELOS

  • Castelo de Bragança – Nº Votação 761207001
  • Castelo de Sta. Maria da Feira – Nº Votação 761207002
  • Fortaleza de Valença – Nº Votação 761207003

Categoria: GRANDES OBRAS

  • Aqueduto de Vila do Conde I Vila do Conde – Nº Votação 761207004
  • Ponte Maria Pia I Porto – Nº Votação 761207005
  • Ponte Medieval de Ponte da Barca I Ponte da Barca – Nº Votação 761207006

Categoria: HISTÓRIA

  • Domus Municipalis de Bragança I Bragança – Nº Votação 761207007
  • Estação de S. Bento I Porto – Nº Votação 761207008
  • Termas Romanas de Aquae Flaviae I Chaves – Nº Votação 761207009

Categoria: RELIGIÃO

  • Concatedral de Miranda do Douro I Miranda do Douro – Nº Votação 761207010
  • Mosteiro de S. Martinho de Tibães I Braga – Nº Votação 761207011
  • Santuário Sra. da Graça I Mondim de Basto – Nº Votação 761207012
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Categoria: SÉCULO XX

  • Mercado do Bolhão I Porto – Nº Votação 761207013
  • Parque Termal de Pedras Salgadas I Vila Pouca de Aguiar – Nº Votação 761207014
  • Picote – Moderno Escondido I Miranda do Douro – Nº Votação 761207015

Categoria: SÉCULO XXI

  • Casa da Música I Porto – Nº Votação 761207016
  • Estádio de Braga I Braga – Nº Votação 761207017
  • Terminal de Cruzeiros de Leixões I Matosinhos – Nº Votação 761207018

Categoria: TURISMO

  • Casa de Mateus I Vila Real – Nº Votação 761207019
  • Espigueiros de Lindoso I Ponte da Barca – Nº Votação 761207020
  • Torre dos Clérigos I Porto – Nº Votação 761207021

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